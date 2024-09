A- A+

Liga dos Campeões Real Madrid x Stuttgart pela Champions League; veja escalações e onde assistir O duelo é o primeiro do Real no novo formato da Liga dos Campeões

Atual campeão, o Real Madrid enfrenta o Stuttgart na estreia do novo formato da Champions League nesta terça-feira (17), a partir das 16h (horário de Brasília).

O primeiro jogo do Real no maior torneio entre clubes da Europa acontece no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid (ESP).

Essa será a segunda partida dos espanhóis por competições europeias na temporada. Os merengues derrotaram a Atalanta e ficaram com o título da Supercopa da Uefa.

Como chega o Real Madrid

O Real Madrid vem de vitória no Campeonato Espanhol por 2 a 0 diante da Real Sociedad. Vini Jr. e Mbappé, duas estrelas da equipe, fizeram os gols da partida.

A equipe de Carlo Ancelotti teve um início de La Liga com alguns tropeços, que foram os empates contra Las Palmas e Mallorca.

O treinador italiano conta com dois retornos importantes para a estreia na Champions League.

O volante Tchouaméni e o meio-campista Bellingham retornam após um período em que estiveram lesionados.

Stuttgart de volta

O Stuttgart está disputando mais uma Champions League depois de 15 anos ausente. O clube fez uma grande campanha na última Bundesliga e terminou o campeonato na segunda posição.

Inclusive, esse grande desempenho fez o Stuttgart terminar na frente do gigante Bayern de Munique.

Na atual temporada, o Stuttgart teve um início discreto com apenas uma vitória em três jogos disputados.

Os zagueiros Ameen Al Dakhil e Leonidas Stergiou são os desfalques para o técnico Sebastian Hoeness.

Prováveis escalações:

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Éder Militão, Rudiger e Mendy; Valverde, Tchouameni e Bellingham; Rodrygo, Vinicius Júnior e Mbappé. Técnico: Carlo Ancelotti.

Stuttgart: Nubel; Vagnoman, Chase, Chabot e Mittelstadt; Leweling, Karazor, Stiller e Rieder; Demirovic e Undav. Técnico: Sebastian Hoeness.

Onde assistir: SBT (TV aberta); TNT (TV fechada) e Max (streaming).

