Real Madrid x Stuttgart, Milan x Liverpool e mais; saiba onde assistir aos jogos da Champions

A Liga dos Campeões está de volta. Nesta terça-feira (17), sete jogos abrem a nova fase de liga da competição, com destaques para a estreia do Real Madrid, atual campeão da Champions, que recebe o Stuttgart no Santiago Bernabéu, às 16h (horário de Brasília), e do Liverpool, que visita o Milan no San Siro, em mesmo horário, reeditando duas finais históricas do torneio.

Real Madrid x Stuttgart

Maior vencedor do torneio com 15 títulos e atual campeão da competição, o Real Madrid promete vir como forte candidato ao troféu novamente. O elenco galáctico, que já contava com grandes nomes como o de Vinícius Júnior e Rodrygo, agora tem o reforço de peso de Mbappé, que já marcou três gols nas últimas duas partidas.

Para a partida, o técnico Carlo Ancelotti também poderá contar com os retornos de Bellingham e Tchouaméni, que estavam afastados por lesão.

Do outro lado, o Stuttgart volta a jogar pela Liga dos Campeões após 14 anos de ausência do torneio. Os alemães conseguiram classificação para a competição depois de ótima campanha no Campeonato Alemão, quando terminaram com o vice-campeonato.

Na atual temporada, a equipe ocupa a décima colocação da Bundesliga com quatro pontos dos nove disputados.



Milan x Liverpool

No mesmo horário, o Milan recebe o Liverpool reeditando duas finais de Champions League; a primeira aconteceu na temporada 2004/2005, quando após estar perdendo por 3 a 0, os Reds conseguiram empatar a partida e venceram os italianos nos pênaltis.

Já na temporada 2006/2007, o Rossonero deu o troco nos ingleses e ficou com o troféu após vencer a decisão por 2 a 1.

Agora os tempos são outros. O Milan chega para o duelo após conseguir sua primeira vitória na temporada - goleada por 4 a 0 diante do Venezia, no Italiano - e terá o apoio de sua torcida.

Já o Liverpool vem de derrota para o Nottingham Forest, na Premier League, e busca evitar um novo tropeço.



Outros jogos

Juventus x PSV - 13h45

Young Boys x Aston Villa - 13h45

Sporting x Lille - 16h

Bayern de Munique x Dinamo Zagreb - 16h

Novo formato

A maior competição de clubes da Europa estreará um novo formato na temporada 2024/2025.

A partir de agora, o torneio terá um aumento no número de participantes, passando de 32 para 36. Além disso, não haverá mais os tradicionais grupos, mas sim uma espécie de liga, com oito jogos de cada equipe na etapa inicial, com ida e volta. Os oito melhores avançam direto para as oitavas de final.

Do 9º ao 24º, haverá um “playoff”, também com jogos de ida e volta (o 9º ao 16º enfrentarão o 17º ao 24º com a vantagem de decidir em casa). Quem passar se junta aos oito primeiros na etapa de mata-mata. A final está marcada para o dia 31 de maio, na Allianz Arena, na Alemanha.

