Milan vira sobre o Parma nos acréscimos e volta a vencer no Italiano

Milan e Parma entraram em campo, neste domingo, no estádio Giuseppe Meazza, dispostos a se reabilitarem no Campeonato Italiano. Melhor para o Milan, que buscou o empate duas vezes e, com dois gols marcados nos acréscimos, virou o placar por 3 a 2 em compromisso da 22ª rodada.



Com o resultado, o time do técnico Sérgio Conceição encerrou um jejum de duas partidas sem vencer na competição e chegou aos 34 pontos na tabela, assumindo provisoriamente a sexta posição - ainda pode ser ultrapassado pela Fiorentina.

O Parma, por sua vez, manteve os 20 pontos e pode entrar na zona de rebaixamento, caso o Verona vença o Venezia nesta segunda-feira.



Vindo de empate com o Cagliari e derrota para a Juventus, o Milan apresentou maior volume de jogo e foi superior no primeiro tempo.

Apesar do domínio e da pressão no campo ofensivo, o time da casa esbarrou no bloqueio do time amarelo e só conseguiu finalizar a gol aos 22 minutos, quando Rafael Leão isolou a bola pela linha de fundo.





Aos 23 minutos, porém, veio o castigo. Em sua primeira investida no ataque, o Parma encaixou um contra-ataque, Valeri inverteu o jogo para Cancellieri na direita e o atacante contou com um escorregão de Theo Hernandéz para avançar sozinho e bater colocado no canto direito do goleiro Maignan: 1 a 0.



A resposta do Milan foi rápida. Logo na sequência, Morata teve um tiro defendido por Suzuki e um gol anulado por impedimento.

Aos 34 minutos, o goleiro do Parma empurrou Pavlovic na pequena área e, na cobrança do pênalti, Pulisic bateu no canto esquerdo para igualar o marcador. Reijnders quase virou nos minutos finais, mas Suzuki defendeu o tiro cruzado.



No intervalo, o telão do San Siro exibiu a imagem do tenista Jannik Sinner, torcedor do Milan, com a taça do Aberto da Austrália conquistada um pouco mais cedo, sendo aplaudido pelos torcedores presentes no estádio.



Em campo, a equipe de Sérgio Conceição demorou a se inspirar no vitorioso tenista e o segundo tempo começou lento e sem criatividade de nenhuma das equipes.

O Milan acelerou a partida na reta final, mas outra falha defensiva, desta vez na saída de bola, permitiu que o Parma retomasse a vantagem no placar.

Aos 34 minutos, Camara avançou pela esquerda, tabelou e finalizou cruzado para boa defesa de Maignan, mas Del Prato aproveitou a sobra e empurrou para a rede.



O Milan se lançou ao ataque nos minutos derradeiros para buscar pelo menos o empate. Aos 42 minutos, Pavlovic até estufou a rede, de cabeça, mas o tento foi invalidado na revisão do VAR.

Aos 46, porém, Reijnders recebeu belo passe de Musah na área e tocou no canto esquerdo de Suzuki para igualar.

Aos 49, Chukwueze aproveitou a sobra na área e, de joelho, sem jeito, tirou a bola do alcance do goleiro para virar o placar e garantir a virada.



Na próxima rodada, o Milan enfrenta a grande rival e vice-líder Inter de Milão, no domingo, às 14h (horário de Brasília), no estádio Giuseppe Meazza. O Parma, por sua vez, recebe o ameaçado Lecce, na sexta-feira, às 16h45.

