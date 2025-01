Real Madrid vence Valladolid e se isola na liderança

A- A+

Três gols do astro francês Kylian Mbappé foram suficientes para o Real Madrid somar os três pontos na vitória sobre o Valladolid por 3x0 neste sábado (25), resultado que consolida a equipe 'merengue' na liderança pela 21ª rodada da espanhola LaLiga.

A lógica prevaleceu no estádio José Zorrilla, onde ficou clara a diferença entre duas equipes que ocupam extremos opostos na tabela, separadas por 31 pontos antes do início da partida, enquanto o ex-astro do Paris Saint-Germain continua recuperando a versão do atacante letal que levou o Real Madrid a contratá-lo.

A equipe 'blanquivioleta' comandada pelo argentino Diego Cocca começou o confronto mostrando ousadia e criou jogadas perigosas, obrigando o goleiro belga Thibaut Courtois a fazer ótimas defesas: uma cabeçada do zagueiro David Torres (2') e um chute de fora da área do atacante senegalês Mamadou Sylla (23').

Mas demorou para que o jogo pendesse para o lado do time 'merengue', que jogou de camisa laranja.

Até que seus craques brilharam fazendo uma combinação perfeita, com a bola passando rapidamente pelos pés de Rodrygo, Valverde e Bellingham, antes de chegar a Mbappé, que definiu com o pé direito superando o goleiro estoniano Karl Hein (30').

A posse de bola e as oportunidades passaram para a equipe de Carlo Ancelotti, que fecha uma semana fantástica com as vitórias na LaLiga sobre o Las Palmas (4x1) o Valladolid (3x0), e a goleada de 5x1 sobre o Salzburg na Liga dos Campeões entre esses dois jogos.

Três triunfos em que Mbappé se destacou ao marcar cinco gols. Em Zorrilla ele marcou o segundo numa jogada semelhante à do primeiro gol, com o brasileiro Rodrygo dando um passe para o francês, que marcou de pé direito (57'), embora com menos ângulo dentro da área, e chegou ao hat-trick ao converter um pênalti cometido sobre Bellingham - confirmado após revisão do VAR - e que levou à expulsão de Mario Martín (90'+1).

"Mbappé fez o seu primeiro hat-trick, traz muito para a equipe, vemos que ele pisou no acelerador há dois meses e obviamente para nós é uma vantagem, porque é um jogador que tem muita qualidade", elogiou o seu treinador, Carlo Ancelotti, em coletiva de imprensa. Ele buscou manter os pés no chão, garantindo que a temporada do campeonato espanhol "ainda é muito longa para pensar que acabou".

O Real Madrid lidera com 49 pontos, agora com quatro a mais que o seu perseguidor imediato, o Atlético de Madrid.

Com este hat-trick, Mbappé está agora a apenas um gol de Robert Lewandowski na artilharia do campeonato espanhol (17 contra 16).

Veja também