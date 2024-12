A- A+

VÔLEI Minas e Praia Clube reagem e vencem a 1ª no Mundial de clubes feminino; confira os resultados Ambas as equipes vinham de derrotas na estreia no torneio, que está sendo disputado em Hangzhou, na China

Representantes do Brasil no Mundial de Clubes feminino de vôlei, o Dentil Praia Clube e o Gerdau Minas venceram a primeira nesta quarta-feira (18). Ambas as equipes vinham de derrotas na estreia no torneio, que está sendo disputado em Hangzhou, na China, desde o começo da semana.

Pelo Grupo B, o Praia Clube superou o Nec Red Rockets Kawasaki, do Japão, por 3 sets a 0, com parciais de 25/17, 25/23 e 25/16. Sofya Kuznetsova, da equipe brasileira, foi o grande destaque individual do confronto, com 23 pontos, decisivos na vitória sobre o bicampeão japonês e atual campeão asiático.

Como vinha de derrota, na estreia, para o Prosecco Doc Imoco Conegliano, também por 3x0, a equipe brasileira precisava da vitória desta quarta para se manter viva na chave. Agora, o Praia Clube vai enfrentar o Ninh Binh, do Vietnã, na madrugada de quinta-feira. Se vencer, conquistará a vaga na semifinal.

Pelo Grupo A, o Minas também soma uma vitória e uma derrota. O triunfo foi obtido na madrugada desta quarta, sobre o egípcio Zamalek Sporting Club por 3x0: 25/17, 25/21 e 25/14. A maior pontuadora do confronto foi a egípcia Meeto, com 15 pontos. Kisy, com 13, foi o destaque individual da equipe brasileira.

O resultado manteve o campeão da Superliga com chances de classificação na rodada final da fase de grupos. Para alcançar a semifinal, o Minas precisa superar o Tianjin Bohai Bank, na manhã de sexta-feira, pelo horário de Brasília. Já o Zamalek, que enfrentará o Numia Vero Volley Milano, não tem mais chances de classificação.

