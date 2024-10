Ministério Público do Chile abre investigação por violação de sigilo e vazamentos de provas

A- A+

Um inquérito foi aberto, na última quinta-feira, pelo crime de violação de sigilo, no caso do ex-jogador Jorge Valdivia. A decisão, segundo o jornal chileno Bio Bio, pariu do braço do Ministério Público do país, a Procuradoria Metropolitana do Oriente, “em decorrência do vazamento do processo investigativo da primeira denúncia pelo crime de estupro".

As conversas entre o ídolo do Palmeiras e a denunciante tem circulado nas redes sociais. Na mesma nota, o órgão informou que a investigação será conduzida pela promotora-chefe de Ñuñoa – Providencia, Rossana Folli.

O MP do Chile enfatizou que as provas vazadas “deram a conhecer informações sensíveis que permitem aproximar-nos das identidades das vítimas, que de forma privada e corajosa decidiram denunciar os acontecimentos”.

Jorge Valdivia está detido no Centro Penitenciário de Rancagua, no Chile. Uma medida cautelar de prisão preventiva foi decretada contra ele no Oitavo Tribunal de Garantias de Santiago. Na quarta-feira, a OS9 e os Carabineros Labocar — forças da polícia ostensiva do Chile — fizeram buscas no apartamento de Jorge Valdivia a partir do novo processo de investigação da Procuradoria do Leste.

No mesmo dia, a defesa do ex-jogador de futebol mudou. Valdivia era defendido por advogada Erika Maira, que se demitiu após o Ministério Público do Chile confirmar que recebeu uma segunda denúncia de abuso sexual contra o ex-jogador.

Ele foi acusado a primeira vez na segunda-feira, quando uma mulher compareceu ao Serviço Médico Legal (SML) de Independência, no Chile, para denunciar um suposto estupro cometido pelo ex-jogador de futebol. A vítima relatou que o incidente ocorreu no domingo, após um encontro em um restaurante em Providencia.

De acordo com a vítima, o objetivo do encontro foi discutir o desenho de uma tatuagem que o ex-jogador queria fazer. Durante o encontro, ambos consumiram dois pisco sours. Após isso, foram até a casa dela e mulher afirma não se lembrar mais do que aconteceu naquela noite.

A defesa de Valdvia afirma que "existem relações sexuais consensuais, que se desenvolvem no contexto de um convite à casa da denunciante e, nesse contexto, ocorre essa interação”. A advogada Erika Maira se refere à existência de uma testemunha chave no caso, que seria o ex-companheiro da vítima, que teria visto o ex-jogador no apartamento da jovem.

Chileno teve a prisão preventiva decretada por ser "um perigo para a segurança da vítima", segundo o Ministério Público.

