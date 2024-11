Mistério na NFL: carro doado por Tom Brady e sorteado por R$ 2 milhões está desaparecido há 20 anos

A- A+

Em 2004, Tom Brady doou um carro para a escola Junipero Serra, na Califórnia, onde estudou. O astro do futebol americano ganhou o Cadillac XLR Roadster, que foi sorteado a um morador da região, em uma rifa realizada pelo colégio. No entanto, o prêmio desapareceu.

Brady ganhou seu segundo título de MVP do Super Bowl no começo de 2004, garantindo um segundo carro Cadillac, como prêmio pela conquista. Com dois carros, Brady decidiu doar um dos Cadillacs para sua escola.





A instituição realizou uma rifa para arrecadar fundos, oferecendo como prêmio o Cadillac XLR Roadster. O ganhador do sorteio foi Charlie Affrunti, que tinha dois filhos que estudavam no colégio, segundo o SF Gate.

Até hoje, o carro, que apareceu em fotos ao lado de grandes nomes da NFL Larry Csonka, Phil Simms, Lynn Swann e Emmitt Smith, nunca foi encontrado.De acordo com a Receita Federal, os ganhadores do sorteio devem pagar 25% do valor de mercado do prêmio, menos o valor da aposta no carro.

Com os bilhetes da rifa sendo vendidos a US$ 25, a conta de Affrunti teria sido em torno de US$ 19 mil, já que o carro valia US$ 76 mil em 2004. O sorteio de Brady rendeu à escola cerca de US$ 367 mil (R$ 2 milhões), ou quase cinco vezes o valor do carro de luxo Cadillac.

