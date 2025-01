A- A+

FUTEBOL "Mourinho me abandonou sem sequer me telefonar", relembra atacante do Chelsea Jimmy Floyd Hasselbaink balançou as redes 87 vezes, mas foi substituído por Didier Drogba

Jimmy Floyd Hasselbaink, ex-atacante do Chelsea, recordou quando foi 'descartado' por José Mourinho. O treinador português assumiu o comando técnico do time inglês em 2004. Ele foi substituído no plantel por Didier Drogba.

"Marquei 87 gols pelo Chelsea, mas Mourinho me abandonou sem sequer me telefonar", falou o holandês no programa The LineUp da talkSPORT's.





"Ele não me deu qualquer oportunidade. Chegou ao clube em 2004 e basicamente disse 'O Jimmy pode ir embora'. Tão simples quanto isso — sem telefonema, nada. Recebemos uma chamada do [antigo diretor-executivo] Peter Kenyon na altura, o meu agente. Eu tinha mais um ano de contrato e eles disseram 'O Jimmy pode procurar outro clube'", recordou.

Questionado sobre se ainda sente mágoa pela forma como foi tratado, ele ressaltou que"nã, futebol é futebol, não é assim? Teria gostado que ele tivesse tido a decência de me ligar ou de me dar uma palavra. Só isso".

O ex-jogador admitiu que os caminhos voltaram a cruzar depois da sua saída de Stamford Bridge e revelou conversa do treinador: "Sim, ele pediu desculpa e disse 'Não deveria ter feito isso'".

Veja também

TÊNIS Carlos Alcaraz: por que espanhol decidiu mudar saque e incluir fita de chumbo em raquete para 2025