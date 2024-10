A- A+

Famosas Ranking mostra as mulheres de jogadores mais influentes do futebol brasileiro; conheça top-10 Casada há 17 anos com Coutinho, do Vasco, Ainê lidera lista de companheiras de atletas em atividade no país com maior número de seguidores

São muitas viagens, muitos eventos, muito luxo e muitas histórias que despertam a curiosidade do público. A vida das mulheres dos grandes jogadores de futebol é uma receita perfeita para transformá-las em influenciadoras nas redes sociais.

E ao desempenharem essa função, elas acabam aumentando, ainda que indiretamente, a popularidade de seus maridos no ambiente virtual.

Levantamento do site Somos Fanáticos mostra quais são as companheiras ou namoradas de mais influentes do futebol brasileiro.

No topo da lista está Ainê Coutinho, a companheira de jogador em atividade na Série A do Brasileirão com mais seguidores no Instagram: quase 1 milhão.

Philippe Coutinho e a esposa, Ainê Coutinho. Foto: Reprodução/Instagram.

Ela é casada com o meia Philippe Coutinho, do Vasco, desde 2013, mas a história de amor dos dois já dura 17 anos e rendeu frutos: o casal tem três filhos.

Ainê seguiu por um caminho que muitas mulheres de jogadores trilham: transformou seu nome em marca e hoje tem uma marca de perfumes chamada Nê.

Depois dela no ranking aparece Marília Nery, companheira do meia Everton Ribeiro, do Bahia, também há 17 anos.

Everton Ribeiro e Marília Nery. Foto: Reprodução/Instagram

Mãe de dois filhos do jogador, um deles também bastante famoso nas redes, o Totói, ela tem cerca de 760 mil seguidores no Instagram, trabalha no projeto social encabeçado pelo marido e acumula presença em eventos badalados como o Festival de Cinema de Cannes, na França.

Belle Silva, mulher do zagueiro Thiago Silva, do Fluminense, completa o pódio das mais influentes do Brasil, com cerca de 730 mil seguidores no Instagram.

Thiago Silva e Belle Silva. Foto: Reprodução/Instagram.

Mãe de dois filhos do jogador, com quem se relaciona há 20 anos, ela faz sucesso com postagens sobre beleza, estilo de vida e também com polêmicas opiniões sobre assuntos relacionados à carreira do marido.

Veja a lista das dez mulheres de jogadores em atividade no futebol brasileiro mais influentes no Instagram:



1- Ainê Coutinho (Philippe Coutinho, do Vasco) 961 mil seguidores

2- Marília Nery (Éverton Ribeiro, do Bahia) 766 mil seguidores

3- Belle Silva (Thiago Silva, do Fluminense) 737 mil seguidores

4- Clarice Alves (Marcelo, do Fluminense) 705 mil seguidores

5- Karoline Lima (Léo Pereira, do Flamengo) 546 mil seguidores

6- Larissa Saad (Lucas Moura, do São Paulo) 473 mil seguidores

7- Lessandra Martins Roque (Maicon, do Vasco) 269 mil seguidores

8- Suhaila Jad (Andre Carrillo, do Corinthians) 203 mil seguidores

9- Karina Alexandre (Deyverson, do Atlético-MG) 199 mil seguidores

10- Yasmin Volpato (Lyanco, do Atlético-MG) 182 mil seguidores

