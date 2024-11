Nadal garante que está na Copa Davis para 'ajudar a vencer', não para se aposentar

A- A+

A lenda do tênis Rafael Nadal, que se aposentará após a Copa Davis, afirmou nesta segunda-feira (18) que sua participação na fase final do torneio, que acontece nesta semana em Málaga, tem como objetivo "ajudar a equipe a vencer", sem confirmar se jogará ou não.

"Não estou aqui para me aposentar. Estou aqui para ajudar a equipe a vencer. Esta é minha última semana em uma competição por equipes, e o mais importante é ajudar o time. As emoções virão no final. Antes e depois, estarei focado no que preciso fazer", explicou em coletiva de imprensa o melhor tenista espanhol de todos os tempos, após reconhecer que, se for para a quadra, espera controlar suas emoções.

O ex-número 1 ainda não sabe se o capitão David Ferrer o colocará para competir: — Se eu for o que estiver em quadra, farei isso com a máxima ilusão e determinação. Todo o resto é trabalho de David, que tomará as decisões que achar melhores para a equipe.

Normalidade diante da aposentadoria

Apoiado por seus companheiros Carlos Alcaraz, Roberto Bautista, Marcel Granollers e Pedro Martínez, o espanhol afirmou que já se acostumou com a ideia de se aposentar. Nadal também explicou que está lidando com normalidade sua aposentadoria iminente.

"Eu me sinto bem, venho pensando nisso há bastante tempo. Tentei me dar uma oportunidade e tomei a decisão com o tempo. Estou aproveitando a semana, não dou muita atenção a essa história da aposentadoria. Será uma grande mudança na minha vida depois desta semana. Estou muito emocionado e feliz de estar aqui", destacou.

"Acho que a vida continua e todos os jogadores passam por esse processo de aposentadoria. Sou apenas mais um que vai fazer uma mudança em sua vida. Vou aproveitar o esporte de outra forma", completou.

Ele também ressaltou que não está "queimado" com o tênis como outros ex-jogadores.

"Se pudesse, continuaria jogando tênis, mas é que não tenho o nível de treinar de uma forma que me recompense a nível individual. Há um ano eu disse que não queria me aposentar em uma sala de imprensa. Por isso, fiz a cirurgia. Não foi da melhor forma que poderia ter sido. Por isso, decidi me aposentar. Eu disse que o mais normal era me aposentar em 2024", detalhou.

Despedida diante do público espanhol

Nadal, que foi prejudicado pelas lesões nos últimos anos, aproveitará seus últimos momentos como profissional diante do público espanhol.

"Tenho a possibilidade de me aposentar no meu país. Gosto de viver aqui na Espanha e isso me faz realmente feliz. A equipe já esteve em Valência para se classificar para esta final de Málaga, e agora estou sentindo um apoio incrível de todos", ressaltou.

Ele também falou sobre o que a Copa Davis representou ao longo de sua extensa carreira.

"Nos 90% da minha carreira estive com Ferrer, (Carlos) Moyá, agora com Carlos Alcaraz. São 20 anos competindo nesta Copa Davis com diferentes relações. No final, você acaba criando uma família. Qualquer um pode ganhar ou perder, mas tentaremos tornar as coisas mais fáceis para os outros, aproveitar e superar os momentos difíceis", apontou.

Nas últimas semanas, o espanhol tem se testado nas quadras com treinos intensos para medir sua forma física para o torneio.

"Tentei trabalhar o mais duro possível no último mês e meio. Estou tentando dar o meu máximo para esta competição. Quando você não compete com frequência, é difícil manter um nível constante. A melhoria está aí a cada dia, eu acredito", finalizou.

