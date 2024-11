Partida é suspensa após queda de arquibancada na Espanha; veja vídeo

A- A+

O dérbi catalão entre CE Europa e o Sant Andreau, pela quarta divisão espanhola neste domingo, teve de ser suspenso após a barreira de uma das arquibancadas ter cedido durante a comemoração de um gol. Segundo o jornal português A Bola, uma pessoa ficou ferida.

O momento foi registado no início do segundo tempo, quando o placar estava em 3 a 5. Foi na hora de um gol dos visitantes que as comemorações fizeram desabar parte de uma estrutura do Nou Sardenya. Dezenas de torcedores caíram no gramado.

Assista ao momento:

Suspendido el Europa-Sant Andreu de Segunda RFEF



Durante la celebración del 3-5, al comienzo de la segunda parte, ha cedido la valla del Gol Norte del Nou Sardenya y aficionados del equipo cuatribarrado han caído al terreno de juego



pic.twitter.com/B3ywMjzfEn — LaLiga Hypermotion +Fútbol (@MasFutbolMARCA) November 17, 2024



O jogo foi suspenso pelo árbitro por não ter condições de segurança e, segundo o jornal Vanguardia, um torcedor teve ferimentos na perna.

