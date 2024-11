A- A+

Série B Chapecoense e CRB vencem, e Série B tem zona de rebaixamento definida com uma rodada de antecedência Ponte Preta, Ituano, Brusque e Guarani estão na Série C de 2025

Os quatro clubes rebaixados para a Série C de 2025 já foram definidos. Neste domingo (17), Chapecoense e CRB carimbaram suas permanências, ao vencerem Coritiba e Santos, respectivamente. Dessa forma, Ponte Preta e Ituano, clubes paulistas que ainda tinham esperanças de fugir, ficaram com suas possibilidades matemáticas zeradas e estão rebaixados.

Na Vila Belmiro, o CRB acabou com a festa do campeão. O Santos jogava aliviado pela sensação de dever cumprido e leve até demais. Em uma desatenção, Labandeira recebeu a bola livre na entrada da área para driblar Gabriel Brazão e abrir o placar para os visitantes, aos 16 minutos.

Apesar dos torcedores continuarem empurrando o time da casa, o empate não veio na primeira etapa. Na volta do intervalo, o conjunto alagoano estava sendo ainda mais pressionado, mas resistindo bem. Até que, Anselmo Ramon aproveitou uma bola longa e acionou Kleiton, que tocou na saída de Brazão para fazer 2x0, aos 18 minutos da etapa final.

Com o placar permanecendo inalterado até o fim do jogo, o CRB somou preciosos três pontos, chegando aos 42 pontos - 15ª posição -, quatro a mais que a Ponte Preta, primeiro time dentro do Z4, restando apenas uma rodada. Dessa forma, o Galo da Praia garante mais uma temporada na Série B, onde é nome tradicional.

Chape garantida

Por outro lado, a Chapecoense precisou de mais emoção para garantir a permanência. Na Arena Condá, o time catarinense precisava apenas de um empate, mas saiu atrás do placar contra o Coritiba.

No fim do primeiro tempo, o VAR pegou toque de mão dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Josué deslocou bem o goleiro para abrir o placar aos 41 minutos. Na volta do intervalo, logo aos 13, Perotti empatou para a Chapecoense.

O último FLECHOU do ano na Arena Condá carimbando a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro!



Tiago Meneghini | ACF #VamosChape #SomosMaisQue11 pic.twitter.com/PsudjmsCsW — Chapecoense (@ChapecoenseReal) November 17, 2024

Bem mais aliviado, a Chape aproveitou para virar o placar aos 20. Tárik chutou de longe e contou com desvio em Thalisson Gabriel para fazer o gol da vitória.

Com a vitória, a Chapecoense ocupa o 14º lugar, com 44 pontos, e não pode mais ser mais ultrapassada pela Ponte Preta, primeira equipe dentro da zona de rebaixamento, em 17º lugar com 38 pontos.

