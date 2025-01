A- A+

Campeonato Pernambucano Náutico vence Maguary e sobe para o segundo lugar no Pernambucano; veja os gols Com um gol em cada tempo, Timbu foi superior ao time de Bonito, nos Aflitos

O Náutico fez mais uma vítima na noite desta quinta-feira (30). Depois de vencer Ceará e Santa Cruz, respectivamente, o Timbu derrotou o então invicto Maguary, por 2x0, nos Aflitos, pela quinta rodada do Campeonato Pernambucano.

De quebra, o Alvirrubro ultrapassou o Azulão na tabela. A equipe de Marquinhos Santos saltou para o segundo lugar, com dez pontos, enquanto o clube de Bonito caiu para terceiro, com nove pontos ganhos.

No duelo de duas equipes que brigam pelo topo da tabela, Náutico e Maguary fizeram um jogo equilibrado nos Aflitos, com boas oportunidades para ambos os lados.

Com boa movimentação ofensiva, o Timbu assustou logo aos quatro minutos. Luiz Paulo foi cruzar e acertou a trave. Como resposta, Héricles recebeu na frente de Wellerson, finalizou de carrinho, mas parou em boa defesa do goleiro alvirrubro.

Jogadores mais participativos do Náutico até então na partida, Patrick Allan e Marco Antônio foram determinantes para a abertura do placar. Em jogada pela direita, o camisa 20 cruzou e o volante acertou bela cabeçada para colocar os donos da casa em vantagem.

Sem sentir o golpe, o Maguary seguia marcando presença no campo ofensivo e quase chegou à igualdade aos 36. Após chute de Héricles, Ítalo ficou com a sobra e mandou por cima do gol.

Timbu amplia

Apesar do Maguary voltar para a etapa complementar com o ímpeto elevado e assustar com Juan ainda aos três minutos, não demorou para o Náutico dominar as ações do duelo.

Bastante acionado, Samuel Otusanya passou a ser o responsável pela criação das melhores jogadas ofensivas. Por duas vezes, o nigeriano tentou deixar sua marca, mas ficou no quase.

Aos 30 minutos, no entanto, apareceu como garçom. Ele recebeu de Igor Fernandes em velocidade e antes de dividir com o goleiro tocou para Paulo Sérgio, livre, só ter o trabalho de finalizar a bola para o fundo da rede.

Ficha do jogo

Náutico 2

Wellerson; Marcos Ytalo, Léo Coltro, Rayan e Luiz Paulo (Igor Fernandes); Auremir (Geovane), Sousa, Marco Antônio (Hélio Borges) e Patrick Allan (Wenderson); Samuel Otusanya e Paulo Sérgio. Técnico: Marquinhos Santos

Maguary 0

Juliano; Dudu (Petuba), Mateus Henrique, Sandoval e Pedrinho; Memo (Gelson), Italo e Lelê (Marquinhos); João Guilherme, Héricles (Francisco) e Ruan (Erick Cunha). Técnico: Sued Lima

Local: Aflitos (Recife/PE)

Árbitro: Diego Fernando Silva de Lima. Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Junior e Fernando Antonio da Silva Junior

Gols: Marco Antônio, aos 25' do 1T, Paulo Sérgio, aos 30' do 2T (NAU)

Cartões amarelos:

