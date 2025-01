A- A+

Náutico Técnico do Náutico impôs metas aos atletas contra Maguary: "questão mental" Com vitória nesta quinta-feira (30), o Timbu atingiu marca que não acontecia desde 2023

Em meio à sequência de jogos neste início de temporada, o técnico do Náutico, Marquinhos Santos, afirmou ter traçado quatro metas para a equipe nesta quinta-feira (30), diante do Maguary.

Foi estipulado ao elenco vencer o adversário por dois gols de diferença, não tomar gols, finalizar mais de 12 vezes e trocar mais de 350 passes. Objetivo, segundo Marquinhos, que ajudou a manter o elenco ligado durante todo jogo.

"Tudo isso foi alcançado. Tinha que trabalhar essa questão mental, colocar um objetivo técnico e tático. Essa sequência pesada é desgastante, e ainda assim o elenco tem dado uma resposta. Isso é gratificante, temos muito a caminhar, a evoluir. Ficamos satisfeitos com o que foi produzido, poderíamos ter feito o terceiro gol, cobre isso, mas entendo e parabenizo os atletas", falou.

A vitória sobre o Maguary, nos Aflitos, foi a terceira consecutiva do Náutico na temporada. Feito que não acontecia há quase dois anos. A última vez que o Timbu teve sequência tão positiva foi em março de 2023, quando acumulou cinco triunfos consecutivos.

À época, venceu Vila Nova (Copa do Brasil), Salgueiro, Íbis e Maguary (Estadual), além do Ferroviário (Copa do Nordeste).

Diante dos resultados recentes, Marquinhos Santos celebrou o feito obtido pela equipe. "No futebol é difícil vencer, e vencer três jogos seguidos é mais ainda. É mérito do trabalho, da convicção dos atletas", pontuou.

Atual vice-líder do Estadual, o Náutico volta a entrar em campo pela competição no domingo (2). Na ocasião, visita o Retrô, às 17h, na Arena de Pernambuco, pela sexta rodada.

