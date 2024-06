A- A+

Futebol Náutico acerta rescisão contratual com o meia Marcos Júnior Atleta disputou 22 jogos com a camisa alvirrubra, com um gol marcado

O volante Marcos Júnior não vestirá mais a camisa do Náutico em 2024. O jogador não participou da atividade desta sexta (14) no Centro de Treinamento Wilson Campos e já acertou a rescisão contratual com o Timbu. Nas redes sociais, inclusive, o atleta postou uma foto com alguns jogadores alvirrubros, se despedindo.

Ao todo, Marcos Júnior disputou 22 jogos com a camisa do Náutico, com apenas um gol marcado, na vitória por 2x1 diante do Santa Cruz, no Arruda, pelo Campeonato Pernambucano. O atleta, porém, não entrou em campo na Série C.

O Náutico volta a campo na segunda (17), contra o Floresta, nos Aflitos, pela Série C do Campeonato Brasileiro.

