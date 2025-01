A- A+

Futebol Náutico terá dois desfalques para encarar o Jaguar; confira provável escalação Timbu busca a primeira vitória no Campeonato Pernambucano após estrear empatando em 1x1 com o Petrolina, nos Aflitos

Para o confronto desta quarta (15), contra o Jaguar, nos Aflitos, pela segunda rodada do Campeonato Pernambucano, o técnico do Náutico, Marquinhos Santos, vai ficar mais uma vez sem o atacante Paulo Sérgio. O centroavante sentiu dores musculares e ficou fora novamente dos treinamentos- ele também desfalcou o clube na estreia, mas por conta de suspensão. Outro que também está com problemas físicos é o meia Renato Alves.

Sem o artilheiro da Série C 2024, o Timbu pode manter o ataque com Bruno Mezenga e Samuel Otusanya. “Contar com um jogador como Paulo é diferente. Pesa bastante tê-lo em campo, mas Sam deu conta no jogo passado e, individualmente, foi um dos destaques. Mas esperamos que Paulo fique apto o mais rápido possível também”, afirmou o meia Patrick Allan.

Por falar no nigeriano, Patrick Allan também contou como tem sido o “diálogo” com o atacante, que ainda não fala português e se comunica basicamente em inglês, tendo a ajuda de alguns companheiros de elenco. “A gente já consegue se entrosar com ele. Nos gestos, olhar, ele já entende por estar treinando com a gente”, explicou.

No caso de Renato, a tendência é que o Náutico tenha Geovane, com Marquinhos se desfazendo do esquema com três volantes e deixando o Timbu com uma postura mais ofensiva.



O Náutico deve ir a campo com Douglas Borges; Arnaldo, Léo Coltro, Rayan e Luiz Paulo; Sousa, Marco Antônio e Patrick Allan; Geovane, Bruno Mezenga e Samuel Otusanya. Técnico: Marquinhos Santos

Jaguar

Vindo de um empate sem gols com o Central, no Lacerdão, o Jaguar, atual campeão da Série A2, é o novato que tem como meta permanecer na elite estadual. O principal nome da equipe é o atacante Halef Pitbull, ex-Santa Cruz.

