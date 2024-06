A- A+

Futebol Pressionado, Náutico busca reação na Série C diante do Caxias Duelo diante dos gaúchos será neste domingo (9), às 19h, nos Aflitos, pela oitava rodada

Um fim de semana que começou tenso, com pressão da torcida, diretoria questionada, treinador sob risco de demissão e preocupação em se distanciar da zona de classificação ao quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro. Um fim de semana que pode terminar mais leve, com alvirrubros aliviados, Mazola Júnior com sobrevida no cargo e o G8 como realidade. O que separa os dois cenários é o que o Náutico fará em campo neste domingo (9), contra o Caxias, nos Aflitos.

Na última quinta, uma uniformizada do Náutico invadiu o Centro de Treinamento Wilson Campos para protestar contra os atletas. Após o ocorrido, coube ao zagueiro Rafael Vaz, capitão e um dos nomes mais experientes do Timbu, reforçar o desejo dos alvirrubros em se recuperarem na tabela. Não antes sem lamentar a postura de como foi feita a cobrança dos torcedores.

"Respeito o que a torcida fez. Eles têm o direito de cobrar, mas não aceito tanto da forma que foi, agredindo um trabalhador daqui, um pai de família. Estamos chateados com toda a situação”, frisou Vaz.

“Os jogadores sabem que estão devendo. Seria hipocrisia falar que não sentimos esse momento, mas prefiro usar poucas palavras e mostrar mais trabalho. Já passou da hora de dar uma resposta tanto para nós como para a torcida. Faltam 13 jogos e precisamos fazer 13 finais”, argumentou o defensor, pregando reação já no confronto do fim de semana.

“Independente do que aconteceu, temos de ganhar. Com ajuda da torcida, o Náutico fica forte jogando em casa. Domingo é um jogo chave para fazer as pazes com a torcida, entrando de vez no campeonato", completou Vaz.

“Ele é cascudo”

Por falar em pressão, Vaz também minimizou a cobrança da torcida em cima do técnico Mazola Júnior, reforçando que a responsabilidade do mau momento do Náutico recai também nos ombros dos atletas.

"O professor é muito cascudo. Não começou hoje no futebol e sabe analisar o que aconteceu. Ele não trabalha sozinho. A cobrança algumas vezes é sempre no treinador, mas nós, jogadores, somos tão responsáveis quanto ele. Se o Náutico está nesta situação, também é por conta dos jogadores. Aqui é um grupo. Todos estão juntos com Mazola e sabem da responsabilidade. Ele sabe que domingo as coisas podem mudar e daqui a pouco as pessoas estarão aplaudindo", contou.

Novidades

Para o confronto, o Náutico terá de volta o lateral-direito Arnaldo e o volante Marco Carvalho, recuperados de lesão. Joécio, também liberado do departamento médico, ficará como opção no banco de reservas. O lateral-esquerdo Luiz Paulo, que sofreu uma pancada no rosto no jogo passado, contra o São José, também treinou normalmente e está apto para entrar em campo. No gol, Lucas Maticoli deve ocupar a vaga de Jeferson Romário.

Ficha técnica

Náutico

Lucas Maticoli (Jefferson Romário), Arnaldo, Iran, Rafael Vaz e Luiz Paulo; Marco Carvalho, Renato Alves e Andrey; Cléo Silva, Paulo Sérgio e Gustavo Maia. Técnico: Mazola Júnior

Caxias

Zé Carlos; Marcelo, Dirceu, Lucas Cunha e Dudu Mandau; Barba, Pedro Cuiabá, e Emerson Martins; Tomas Bastos, Álvaro e Galvan. Técnico: Argel Fuchs

Local: Aflitos (Recife/PE)

Horário: 19h

Árbitro: Antônio Dib Moraes de Sousa (PI). Assistentes: Marcio Iglesias Araujo Silva e Janystony Rabelo de Melo (ambos do PI)

Transmissão: Nosso Futebol

Veja também

Série B Sport vence Paysandu e volta a encostar no G-4 da Série B do Brasileiro