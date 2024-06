Náutico recebe R$ 1 milhão da Prefeitura do Recife para investir em contrapartidas sociais

A- A+

A Prefeitura do Recife liberou, nesta quinta-feira (6), a verba de R$ 1 milhão para o Náutico investir em contrapartidas sociais. O valor faz parte de uma parceria firmada entre a gestão municipal e o Trio de Ferro Pernambucano, em janeiro deste ano.

O valor será destinado ao patrocínio do projeto "Náutico Social", que será realizado entre junho e novembro deste ano.

A informação foi publicada no Diário Oficial da Prefeitura. A autorização da liberação do dinheiro foi feita pelo Secretário Executiva de Infraestrutura do Recife, João Marcelo Heráclio do Rego.

O Náutico é o primeiro dos clubes da capital a receber a verba da prefeitura. Em contato com a reportagem da Folha de Pernambuco, a assessoria alvirrubra informou que o valor será destinado ao fluxo normal de caixa do clube.

A assesoria também detalhou que o Náutico possui várias contrapartidas sociais com a prefeitura, como por exemplo, a liberação de vagas de escolinhas do clube para jovens indicados pela PCR.

Sport e Santa Cruz

Em contato com a reportagem, a Secretaria de Esportes do Recife informou que está à espera da documentação de Sport e Santa Cruz com as contrapartidas para poder liberar a verba aos clubes.

À Folha, o Santa Cruz não detalhou o andamento da situação, por questões contratuais e jurídicas. Contudo, o clube garantiu que o projeto já está feito.

Até o momento, o Sport ainda não respondeu sobre o assunto.

