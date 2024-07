A- A+

Família Neymar apresenta Helena, possível nova integrante da família Bebê seria fruto de um relacionamento com a modelo Amanda Kimberlly

Nesta sexta-feira (19), o jogador de futebol Neymar apresentou ao mundo a suposta mais nova integrante da família, a recém-nascida Helena. A bebê nasceu no último dia 03 de julho, em São Paulo, e seria fruto de uma relação com a modelo Amanda Kimberlly.

Nenhuma das partes ainda confirmou a paternidade de Neymar, mas pela postagem dá a entender a proximidade do jogador do Al-Hilal com a pequena. Se confirmado, seria a terceira vez que o atleta se torna pai. Além de Helena, Neymar é o progenitor de Davi Lucca, de 12 anos e de Mavie, de nove meses.

Ao lado de Davi Lucca, Neymar conhece a filha caçula, Helena

Em atualização

