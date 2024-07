A- A+

família Neymar: com nova filha, veja quem é quem na família do jogador Jogador brasileiro mais famoso em atividade, Neymar, tem um menino e duas meninas, irmã mais nova e pais separados

A família de Neymar não para de crescer. Os filhos David Lucca, de 12 anos, e Mavie, de nove meses, ganharam recentemente a irmã Helena, filha com a modelo Amanda Kimberlly, que nunca apareceu publicamente ao lado do jogador e de pessoas próximas.

Entre os membros já conhecidos, estão Neymar Pai, Nadine Gonçalves, Rafaella Santos e Bruna Biancardi.

Neymar pai



O nome Neymar da Silva Santos já revela a figura paterna. Ele ficou casado com Nadine Gonçalves, mãe do atleta, por 25 anos até terminar de vez a relação em 2016. O empresário, de 59 anos, sempre administrou a carreira do filho e também agencia jogadores do futebol brasileiro, como Lucas Lima, do Sport, e Artur Gomes, do Cruzeiro.

Nadine Gonçalves



Mãe de Neymar, Nadine Gonçalves é presidente do Instituto Neymar Jr, que é uma ONG localizada em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Divorcidada de Neymar pai desde 2016, ela teve relacionamentos conturbados que foram parar nas páginas de fofoca após a separação.

Rafaella Santos



Irmã de Neymar, Rafaella Santos, de 28 anos, é empresária e influenciadora digital. Ela costuma publicar conteúdos de moda e produtos de beleza. Também ficou conhecida pelo antigo redacionamento com o atacante Gabigol, do Flamengo, que chegou ao fim após diversas idas e vindas nos últimos anos.

David Lucca, Mavie e Helena

David Lucca, filho mais velho de Neymar, e Mavie, filha com Bruna Biancardi (Foto: Redes sociais/Reprodução)



Filho mais velho de Neymar, Davi Lucca, de 12 anos, é fruto do relacionamento do craque com a influenciadora Carol Dantas. Apesar de terem terminado há mais de uma década, o atacante mantém amizade com a ex-namorada.

Já Mavie é a primeira menina com a atual namorada Bruna Biancardi, também influenciadora. A recém-chegada Helena é a terceira da fila com a modelo Amanda Kimberlly, que ainda não apareceu ao lado da família do atacante.

Bruna Biancardi



Atual companheira de Neymar, a influenciadora Bruna Biancardi é outra presença constante nas páginas de fofoca. As polêmicas sobre supostas traições do jogador repercutiram na mídia e, principalmente, nas redes sociais, o que fez os dois se afastarem por um tempo. No entanto, tudo indica que Neymar e Bruna estão de volta novamente, já que foram vistos aos beijos recentemente em um show do cantor e amigo Thiaguinho.

