NFL em São Paulo: veja preço dos ingressos para partida entre Philadelphia Eagles x Green Bay Packer

A- A+

A plataforma Ticketmaster divulgou o preço dos ingressos para a partida da NFL em São Paulo. O duelo entre Philadelphia Eagles x Green Bay Packers vai ser disputado na Neo Química Arena, no dia 6 de setembro.

A pré-venda dos ingressos para os clientes XP tem início na próxima segunda-feira (10), a partir das 10h.

O público geral vai poder comprar a partir do dia 13 deste mês, no mesmo horário. O site para compra é o Ticketmaster.com.br.

NFL em São Paulo

Philadelphia Eagles x Green Bay Packers será o primeiro jogo da NFL no Brasil. A liga de futebol americano definiu esse confronto em abril deste ano.

Além do pioneirismo no Brasil, a partida da NFL em São Paulo será o primeiro jogo da liga norte-americana em uma cidade da América do Sul.

NFL em São Paulo: veja o preço dos ingressos

A Neo Química Arena, estádio do Corinthians, terá 16 setores diferentes para o duelo entre

Philadelphia Eagles x Green Bay Packers. Os valores variam de R$ 285,00 até R$2.520,00.

Leste Superior Lateral Corner Nível 2: R$570,00 (inteira)/ R$285,00 (meia)

Leste Superior Lateral Corner Nível 1: R$990,00 (inteira)/ R$495,00 (meia)

Leste Superior Lateral Nível 2: R$990,00 (inteira)/ R$495,00 (meia)

Leste Superior Lateral Nível 1: R$1.290,00 (inteira)/ R$645,00 (meia)

Sul Endzone Nível 2: R$930,00 (inteira)/ R$465,00 (meia)

Norte Endzone Nível 2: R$930,00 (inteira)/ R$465,00 (meia)

Sul Endzone Nível 1: R$1.230,00 (inteira)/ R$615,00 (meia)

Norte Endzone Nível 1: R$1.230,00 (inteira)/ R$615,00 (meia)

Leste Inferior Lateral Corner Nível 2: R$1.350,00 (inteira)/ R$675,00 (meia)

Leste inferior Lateral Corner Nível 1: R$1.650,00 (inteira)/ R$825,00 (meia)

Leste Inferior Lateral Nível 2: R$1.650,00 (inteira)/ R$825,00 (meia)

Leste Inferior Lateral Nível 1: R$1.950,00 (inteira)/ R$975,00 (meia)

Leste Inferior Lateral Premium Nível 2: R$1.950,00 (inteira)/ R$975,00 (meia)

Leste Inferior Central Premium Nível 2: R$2.250,00 (inteira)/R$1.125,00 (meia)

Leste Inferior Lateral Premium Nível 1: R$2.250,00 (inteira)/R$1.125,00 (meia)

Leste Inferior Central Premium Nível 1: R$2.520,00 (inteira)/R$1.260,00 (meia)

Veja também

Despedida Velório de Pampa no Recife será aberto ao público no Colégio Salesiano, este sábado (8)