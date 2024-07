Nigeriana garante vaga no atletismo, mas não é inscrita e fica fora dos Jogos de Paris

A- A+

Uma polêmica agitou a delegação da Nigéria nesta primeira semana das Olimpíadas de Paris. A velocista Favour Ofili revelou que não foi inscrita pela Federação de Atletismo da Nigéria (AFN) na tradicional prova dos 100 metros mesmo tendo atingido o índice olímpico.



Em seu perfil na rede social X, antigo Twitter, Favour Ofili criticou a Federação de Atletismo e também o Comitê Olímpico da Nigéria (NOC) por não inscrevê-la nos 100m, cuja eliminatória acontece no sábado.



"É com grande pesar que acabo de ser informada que não competirei nos 100 metros nestes Jogos Olímpicos. Eu me classifiquei, mas a AFN e o NOC não conseguiram me inscrever. Trabalhei durante quatro anos para ganhar esta oportunidade. Para quê?", criticou a velocista.

If those responsible are NOT held accountable for taking this opportunity from me, neither organization can EVER be trusted in the future!



Next one is the 200meters, ‍‍

I HOPE IM ENTERED. — Favour Ofili (@FavOfili) July 30, 2024





O mais curioso é que no início de julho, quando divulgou a lista dos 35 atletas classificados para a Olimpíada de Paris, a Federação de Atletismo colocou Favour Ofili como uma das candidatas a medalha.



Agora, Favour Ofili está na expectativa de participar dos 200m, cuja prova acontece na próxima segunda-feira, dia 5 de agosto. Ela é a única representante nigeriana na categoria. "O próximo são os 200m. Espero que eu esteja dentro", escreveu. A velocista também integra o time da Nigéria no revezamento 4x100m.

