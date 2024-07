A- A+

Olimpíadas 2024 Miguel Hidalgo é décimo no triatlo e conquista o melhor resultado do Brasil na modalidade A prova aconteceu após vários adiamentos por causa do nível de poluição do Rio Sena

O brasileiro Miguel Hidalgo fez história no triatlo: o atleta terminou a disputa na décima posição, com o tempo de 1h44min27s, e conquistou o melhor resultado do Brasil na modalidade.

Com o resultado, Miguel superou a 11ª posição conquistada por Sandra Soldan, nas Olimpíadas de Sydney, em 2000.

A prova do triatlo aconteceu após vários adiamentos, por causa do nível de poluição do Rio Sena nos últimos dias.

Na disputa, Miguel chegou a figurar na quinta posição, a alguns segundos do terceiro, porém o atleta não conseguiu segurar o ritmo na reta final e lamentou bastante o resultado.

"Fiz o meu melhor, eu corro para ganhar e estou decepcionado com o meu resultado... Eu fiz tudo o que eu pude na minha preparação. Fiquei orgulhoso da minha performance", disse.

Essa foi a primeira olimpíada de Miguel. Além dele, Manoel Messias, outro brasileiro na disputa, terminou a prova na 45ª posição.

O ouro ficou com o britânico Alex Yee, medalha de prata em Tóquio 2020, com o tempo de 1h43min33s. A prata e o bronze foram conquistados pelo neozelandês Hayden Wilde e pelo francês Leo Bergère, respectivamente.

Triatlo feminino

Mais cedo, duas brasileiras representaram o país no triatlo feminino. Djenyfer Arnold e Vittoria Lopes fecharam a prova na 20ª e 25ª posição, respectivamente.

O ouro da prova foi conquistado pela francesa Cassandre Beaugrand, com 1h54min55s. A medalha de prata ficou com a suíça Julie Derron, e o bronze, com Beth Potter, da Grã-Bretanha.

Os triatletas brasileiros voltam a competir no revezamento misto, marcado para segunda-feira (5).

