A- A+

ESPORTES Novo Bolt? Australiano de 16 anos viraliza ao deixar adversários para trás; veja vídeo Gout Gout, filho de imigrantes do Sudão do Sul, é promessa do atletismo

Uma promessa do atletismo está viralizando nas redes sociais. O motivo é um vídeo que mostra o australiano Gout Gout, de 16 anos, filho de imigrantes do Sudão do Sul, chegando bem à frente dos adversários durante uma competição sub-20. A publicação, compartilhada no X, ultrapassa 11 milhões de visualizações.

O perfil @thecarteldel, que compartilhou as imagens no X, rasga elogios e relembra que o atleta estará no Mundial de Atletismo Sub-20, disputado em Lima, no Peru, a partir de terça-feira. "Eu deveria apostar a minha vida que esse garoto chegaria às finais das Olimpíadas de Los Angeles".

Read about a 16-year-old Sudanese kid in Australia who ran 100m in 10.2 seconds this year. Found the footage— freakin ridiculous. pic.twitter.com/Bz8tYuPkeK — Del Walker (@TheCartelDel) August 23, 2024





As reações às imagens ganharam as redes sociais. Teve quem ressaltou que as imagens não foram aceleradas, apesar de impressionante. E, como não podia ser diferente, o jovem foi comparado ainda ao jamaicano Usain Bolt, lenda do atletismo.





Australiano Gout Gout: promessa do atletismo — Foto: Reprodução / Instagram

O melhor tempo de Gout Gout nos 100 metros foi de 10s29, no último mês de março, no Centro de Esporte e Atletismo de Queensland, na Austrália. A marca lhe colocou na primeira página dos melhores tempos entre atletas sub-18 para a prova, ranking em que aparece na 35ª colocação. O brasileiro Paulo André, por exemplo, aparece na 38ª posição, com um 10s30 alcançado em Maringá (PR), em 2015.

Um dos 7 filhos de Monica e Bona, Gout Gout nasceu em 2007, na cidade australiana de Brisbane. Os pais do atleta, imigrantes do Sudão do Sul, haviam chegado ao país dois anos antes. Visto como um jovem de poucas palavras por conta de sua timidez, ele se revela nas pistas de atletismo.

A página "Athletics Australia" observa que a equipe da qual Gout Gout faz parte é considerada a mais forte já montada pelo país para o Campeonato Mundial sub-20.

Veja também

Jogos Paralímpicos Jogos Paralímpicos: confira números e destaques do Brasil na disputa