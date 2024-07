A- A+

Olimpíadas 2024 Olimpíadas 2024: Hugo Calderano vence francês e avança às quartas de final do tênis de mesa Com o resultado, Hugo igualou a melhor marca da carreira na competição, que aconteceu em Tóquio 2020

O sonho brasileiro por uma medalha no tênis de mesa nessas Olimpíadas de Paris 2024 segue vivo. O chamariz dessa esperança é Hugo Calderano, que, nesta quarta-feira (31), venceu o francês Alexis Lebrun por 4 sets a 1 e avançou às quartas de final do torneio.

O brasileiro começou mal a partida, e perdeu o primeiro set por parcial 11/3. A partir daí, no entanto, o brasileiro, atual número seis do mundo, não deu chances para o adversário e venceu os três sets seguintes por parciais de 11/5, 11/6 e 11/8.

Com o resultado, Hugo igualou a melhor marca da carreira na competição, que aconteceu em Tóquio 2020, e está a apenas uma vitória de disputar medalha em Paris.



Agora, ele aguarda a definição do próximo adversário. Com 28 anos, essa é terceira vez que Hugo Calderano disputa os Jogos Olímpicos. Em 2016, no Rio de Janeiro, o carioca já fez história ao igualar o melhor resultado da história do país na modalidade, ao ficar em nono lugar. Em Tóquio 2020, superou a própria marca, e terminou em quinto.

