JOGOS OLÍMPICOS Olimpíadas: Brasil estreia com vitória diante da Nigéria nos Jogos de Paris Com assistência de Marta, a Seleção Brasileira vence a primeira nas Olimpíadas e ocupa a vice-liderança do grupo C

A Seleção Brasileira feminina começou com o pé direito a busca pelo ouro inédito nos Jogos Olímpicos de Paris.

Na tarde desta quinta-feira (25), com assistência da rainha Marta e gol de Gabi Nunes, o Brasil estreou com vitória diante da Nigéria por 1x0 no estádio Matmut Atlantique, em Bordeaux.

Com o resultado positivo, a Canarinho assumiu a vice-liderança do grupo C.

Na etapa inicial, os primeiros minutos da Seleção Brasileira foram inofensivos. As brasileiras sentiram dificuldade para “furar” o bloqueio da defesa nigeriana.

Durante 15 minutos, o Brasil sofreu pressão da Nigéria, obrigando a goleira Lorena a fazer grandes defesas e salvar a equipe de sofrer gols no primeiro tempo.

A primeira finalização da seleção só aconteceu aos 19 minutos, com chute de Gabi Portilho. Aos 20, a jogadora teve outra chance de abrir o placar, mas finalizou para fora.

O rumo da partida mudou pelos pés da Rainha. Aos 35 minutos, Gabi Portilho cruzou pela direita, Marta dominou e chutou para marcar o gol do Brasil. Porém, o VAR anulou o lance por impedimento de Portilho.

Apesar do gol anulado, a seleção foi outra dentro de campo. No lance seguinte, aos 36, Gabi Nunes, com um belo passe de Marta, chutou forte no ângulo para colocar o Brasil na frente no placar.

No início do segundo tempo, a Seleção Brasileira teve um controle melhor da partida, mas não ofereceu pressão ao adversário. Aos 13 minutos, Marta tentou um cruzamento fechado, mas a bola parou na trave.

Aos 25, a nigeriana Ajibade tentou da entrada da área, mas a goleira do Brasil espalmou para frente, sem aproveitamento do rebote.

Dois minutos depois, foi a vez do Brasil furar o bloqueio das adversárias com Marta tentando com o pé direito, mas sem êxito na finalização.

Com um segundo tempo frio, o placar da primeira etapa foi mantido e as brasileiras venceram por 1x0.

É O BRASA! VITÓRIA NA ESTREIA!



Começamos a caminhada nos @JogosOlimpicos com pé direito! Gabi Nunes marcou e a #SeleçãoFeminina venceu a Nigéria por 1 a 0. Vamoooos!



Nosso próximo compromisso será no domingo, contra o Japão, às 12h (horário de Brasília). pic.twitter.com/ZNCeRI2jgd — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) July 25, 2024

O próximo compromisso da Seleção Brasileira será neste domingo (28), contra o Japão, às 12h (horário de Brasília.

Ficha técnica:



Nigéria 0 - Nnadozie; Ohale, Okeke (Nicole Payne), Alozie e Blessing Demehn; Christy Ucheibe, Abiodun, Rasheedat Ajibade; Jennifer Echegini (Onumono), Payne (Kanu) e Chinwendu Ihezuo. Técnico: Randy Waldrum.

Brasil 1 - Lorena; Antônia, Tarciane, Rafaelle e Tamires (Yasmim); Marta, Yaya (Ana Vitória) e Duda Sampaio; Ludmila (Jheniffer), Gabi Portilho e Gabi Nunes (Kerolin). Técnico: Arthur Elias.

Local: Estádio Matmut Atlantique, em Bordeaux

Cartões amarelos: Yaya, aos 27 1ºT







