Olimpíadas 2028 O que esperar do Brasil nas Olimpíadas de Los Angeles? Um dos principais desafios do Comitê Olímpico do Brasil (COB) e das federações esportivas será manter a evolução do País em esportes que nunca trouxeram medalhas

O Brasil terminou a Olimpíada de Paris com 20 medalhas, o segundo maior número de sua história olímpica, atrás apenas da campanha dos Jogos de Tóquio, em 2021, quando foram alcançados 21 pódios.

A partir de agora, começa um novo ciclo rumo aos Jogos de Los Angeles-2028, para o qual já existem algumas expectativas, embora o caminho seja longo e sujeito a diversas mudanças.



Um dos principais desafios do Comitê Olímpico do Brasil (COB) e das federações esportivas será manter a evolução do País em esportes que nunca trouxeram medalhas, mas foram apresentados com boas perspectivas na última Olimpíada.



"Você conquistar medalhas em mais esportes, em esportes novos também, te traz a possibilidade de aumentar o número de medalhas", comenta o ex-judoca Rogério Sampaio, diretor-geral do COB e chefe da missão brasileira em Paris. "Nós tivemos algumas modalidades que nunca ganharam medalhas, mas que estiveram bem próximas. Você tem o tiro com arco, o tênis de mesa, a ginástica rítmica - aquela equipe tinha condições de buscar medalha -, a canoagem slalom, com certeza vou esquecer alguma modalidade."





Alguns nomes das modalidades citadas por Sampaio chegaram no auge da carreira a Paris e vão ter a missão de tentar superar os próprios feitos no novo ciclo. Hugo Calderano, por exemplo, foi o primeiro mesa-tenista de um país fora da Ásia e da Europa a chegar a uma semifinal olímpica. Acabou eliminado e perdeu a disputa do bronze, mas o feito foi marcante. Hoje com 28 anos, o carioca terá 32 nos Jogos de Los Angeles.

O sexto lugar de Gustavo Bala Loka no BMX freestyle e a quarta colocação de Ana Sátila na canoagem slalom também apontam modalidades em que há potencial a ser explorado.

De qualquer forma, lideranças importantes da seleção atualmente têm boas chances de continuar, como Rosamaria e Gabi Guimarães.

Existem nomes ainda muitos jovens que estão começando a despontar, como Manu Moretti no street e Helena Laurino no park, ambas de 12 anos, além de atletas que competiram em Paris e têm margem para chegar mais forte a Los Angeles, caso de Raicca Ventura, de 17.



O judô é outro caso de esporte que entra fortalecido no novo ciclo, depois do ouro de Beatriz Souza, 26, a prata de Willian Lima, 24, os bronzes de Larissa Pimenta, 25, e na disputa por equipes. Foi o melhor desempenho do judô nacional em uma Olimpíada. Há 12 anos, o Brasil também teve quatro medalhas com o judô, mas nenhuma prata.

O judô brasileiro segue fazendo história. pic.twitter.com/c4pzi36hpE — Time Brasil (@timebrasil) August 3, 2024

