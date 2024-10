A- A+

BOLA DE OURO Organização do Bola de Ouro rebate Real Madrid após boicote; entenda a situação Clube espanhol afirmou não ser respeitado pelo direção do evento após relatos de que principal prêmio iria para Rodri, do City

O Real Madrid anunciou um boicote à cerimônia do prêmio da Bola de Ouro, sob a justificativa de que seu atacante Vinícius Jr. foi preterido injustamente. O meia Rodri, do Manchester City, levou o principal troféu da noite, que não contou com a presença de qualquer jogador ou dirigente merengue.

Após a gala, o editor-chefe da publicação francesa France Football, que organizou a premiação em parceria com a Uefa, respondeu ao clube espanhol, em entrevista ao L'Équipe, e opinou o que faltou para que Vini Jr levasse o título de melhor da temporada.

"Evidentemente, Vinicius certamente sofreu com a presença de Bellingham e Carvajal no top 5 porque, matematicamente, isso lhe tirou alguns pontos. Isso também resume a temporada do Real Madrid, que teve entre 3 e 4 jogadores, e os jurados dividiram suas decisões entre eles, o que beneficiou Rodri", explicou Vincent Garcia.

Em comunicado à AFP, antes da premiação, o Real Madrid afirmou que, "se os critérios do prêmio não proclamam Vinicius como vencedor, esses mesmos critérios deveriam proclamar Carvajal como vencedor. Como isso não ocorreu, é óbvio que o Ballon d'Or-UEFA não respeita o Real Madrid. E o Real Madrid não vai aonde não é respeitado".

Vincent Garcia afirmou ter recebido "muita pressão" dos merengues e seu silêncio sobre as perspectivas de Vini Jr os teria irritado.

"Tive muita pressão do Real Madrid mas, como acontece com outros clubes, fui sempre claro, justo e talvez o meu silêncio os levou ao limite. Mas foi o mesmo que com os outros. Fiquei desagradavelmente surpreendido com a sua ausência. Fomos muito claros com eles e com todos os outros clubes. No último minuto, não sei porquê, eles queriam mudar a regra. Quando o Real Madrid tomou a sua decisão, não tenho a certeza se não houve alguma decepção", afirmou o editor-chefe da France Football.

A decisão refletiu a insatisfação do clube espanhol com a suposta falta de consideração pelo desempenho de Vinícius, que era considerado um dos favoritos ao prêmio de melhor jogador do mundo. O meio de comunicação francês L'Équipe, dono da France Football e organizador da Bola de Ouro, atacou a decisão do Real Madrid de não comparecer à gala.

"Uma derrota eleitoral e uma derrota moral", diz o título do editorial assinado por Vincent Duluc. "O Real Madrid, que não aceita que o vencedor não seja conhecido antecipadamente, nem que não seja ele, acabou por recusar vir para o boato da derrota de Vinicius, fazendo reféns seus outros vencedores, Carlo Ancelotti e Kylian Mbappé, em particular".

Quem não vai ao Bola de Ouro?

Além de Vini Jr., Bellingham e Mbappé, outros candidatos, também não estarão presentes no evento que começará às 16h (de Brasília), nesta segunda-feira, no Théâtre du Châtelet, em Paris, França. Um dos candidatos ao prêmio de melhor jogador do mundo, o brasileiro, assim como todo o elenco do Real Madrid, não viajou para o evento. A informação foi publicada pelo jornal Marca, da Espanha, e confirmada pelo GLOBO.

Neste ano, a organização da Bola de Ouro decidiu inovar, mantendo em segredo até o último momento a identidade do premiado, para evitar vazamentos à imprensa. Nos anos anteriores, o nome do vencedor era revelado de maneira confidencial dias antes da cerimônia. Todos os indicados foram convidados para o evento organizado nesta segunda-feira em Paris.

Por que o Real Madrid anunciou boicote à cerimônia da Bola de Ouro?

O motivo, segundo o jornalista Fabrizio Romano, é que o Real Madrid teria sido informado que o atacante brasileiro não vencerá prêmio de melhor jogador do mundo.

A delegação do Real Madrid viajaria às 11h (de Brasília) para Paris em um voo fretado, com cerca de 50 pessoas entre indicados ao prêmio, familiares e funcionários do clube. Contudo, o time espanhol decidiu cancelar a programação de última hora após saber que o brasileiro não vencerá a Bola de Ouro 2024.

Por outro lado, o volante Rodri, do Manchester City, apontado como futuro vencedor do prêmio, já está em Paris, no local da premiação. O espanhol é o principal concorrente de Vinícius Júnior pelo troféu de melhor jogador do mundo.



O que é o Bola de Ouro 2024?

O prêmio considera os feitos na temporada 2023/24 (1º de agosto de 2023 a 31 de julho de 2024). Pela primeira vez, a revista francesa que organiza o evento terá o auxílio da Uefa, a confederação europeia de futebol. A France Football faz uma lista de 30 finalistas e a submete a jornalistas de diferentes países. Cada um faz o seu Top-5, e pontuações são dadas por posição. O melhor colocado leva a Bola de Ouro.

