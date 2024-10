A- A+

BOLA DE OURO Imprensa repercute a conquista de Rodri como melhor jogador do mundo e a vice colocação de Vini Jr Jornais espanhóis vangloriam a conquista do volante e 'cuturam' o atacante do Real Madrid

Após uma premiação para lá de questionada nesta segunda-feira, jornais de todo o mundo noticiaram a vitória do espanhol Rodri contra o brasileiro Vinicius Junior. O volante do Manchester City se consagrou o melhor jogador do mundo na premiação da revista France Football.

O atacante do Real Madrid ficou em segundo lugar, e Jude Bellingham, da mesma equipe, fechou o pódio. Na Espanha, o Marca, um dos principais jornais do país, estampou em sua capa o vencedor da Eurocopa com o título e a frase: "Já era hora".

Com a conquista de Rodri, os espanhóis quebraram um tabu que aguardou 64 anos para um espanhol ser coroado como o melhor jogador do mundo.

O também periódico espanhol Super Deporte escolheu por ironizar a derrota de Vinicius Junior com a frase em latim: "Viin, vidi, vici". Com diversas conquistas de atletas da Espanha, como Lamine Yamal, no Troféu Kopa, e Aitana Bonmatí, do Barcelona, também como melhor jogadora do mundo, o Mundo Deportivo optou por vangloriar os esportistas: "Outro banho".

Enquanto isso, os jornais da Inglaterra pouco destacaram tal fato na primeira página. Por lá, a demissão de Ten Hag do comando do Manchester United ainda ocupou a principal parte das manchetes.

