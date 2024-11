A- A+

Fórmula 1 Oscar Piastri vence corrida sprint do GP do Catar de Fórmula 1 Lando Norris, companheiro de Piastri, e George Russell, da Mercedes, completaram o pódio em segundo e terceiro, respectivamente

O piloto australiano Oscar Piastri, da McLaren, venceu a corrida sprint do Grande Prêmio do Catar de Fórmula 1, disputada neste sábado (30), seguido por seu companheiro britânico, Lando Norris, um resultado valioso para a equipe na briga pelo campeonato de construtores.

Norris, que largou na pole position, liderou a prova até a última volta, mas na reta final abriu passagem para Piastri receber a bandeirada. O australiano tinha deixado o companheiro passar no GP do Brasil, no início de novembro.

O britânico George Russell (Mercedes) completou o pódio, seguido pelas Ferrari do espanhol Carlos Sainz e do monegasco Charles Leclerc, quarto e quinto, respectivamente.

A McLaren somou 15 pontos, o máximo possível na corrida sprint, e aumentou sua vantagem no campeonato de construtores sobre a Ferrari.

Esta foi a segunda vitória de Piastri em corridas sprint. A primeira foi no ano passado, também no Catar.

"Tive que me defender [de Russel] durante toda a corrida, tive alguns poucos problemas, mas fizemos um grande trabalho de equipe. É incrível conseguir a dobradinha", destacou o australiano.

O holandês Max Verstappen (Red Bull), que na etapa de Las Vegas na semana passada garantiu o tetracampeonato mundial, terminou na oitava posição, depois de ter largado em sexto e cometido erros na primeira volta.

Classificação da corrida sprint do Grande Prêmio do Catar de Fórmula 1:

1. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 27:03.010

2. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 27:03.146

3. George Russell (GBR/Mercedes) 27:03.420

4. Carlos Sainz (ESP/Ferrari) 27:04.336

5. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 27:08.083

6. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 27:08.660

7. Nico Hülkenberg (ALE/Haas-Ferrari) 27:11.518

8. Max Verstappen (HOL/Red Bull) 27:13.378

9. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 27:17.523

10. Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari) 27:18.495

11. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 27:22.214

12. Valtteri Bottas (FIN/Sauber-Ferrari) 27:26.361

13. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 27:27.431

14. Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) 27:33.389

15. Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) 27:36.072

16. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 27:37.366

17. Yuki Tsunoda (JAP/Racing Bulls-Red Bull) 27:38.112

18. Franco Colapinto (ARG/Williams-Mercedes) 27:38.649

19. Zhou Guanyu (CHN/Sauber-Ferrari) 28:14.446

20. Sergio Pérez (MEX/Red Bull) 28:17.381

Veja também

Automobilismo Gabriel Bortoleto é sexto na corrida sprint do Catar e mantém a liderança da Fórmula 2