A- A+

LUTO Adeus à Pampa: velório é marcado por comoção de familiares e amigos do ex-jogador pernambucano Cerimônia de despedida do medalhista olímpico foi realizada na noite deste sábado (8) no Colégio Salesiano. Pampa faleceu na sexta-feira (7) aos 59 anos

Familiares e amigos se reuniram neste sábado (8) para dar adeus ao ex-atleta Pampa, que morreu aos 59 anos na última sexta-feira (7). O velório, aberto ao público, foi realizado no Colégio Salesiano, no Bairro da Boa Vista, no Centro do Recife, local onde o ícone do vôlei estudou.

Na cerimônia, algumas personalidades do mundo esportivo também marcaram presença, como a ex-atleta Yane Marques e o ex-jogador Luiz Augusto Reis, que jogou ao lado de Pampa na seleção pernambucana.

Presente na despedida, Lula Barbosa, presidente da Federação de Voleibol do Estado de Pernambuco (FEVEPE), falou sobre como era a relação de Pampa com os colegas e enfatizou o legado deixado pelo ex-jogador.

"Durante o velório, relembramos histórias dele no voleibol e conversamos sobre momentos dele enquanto atleta. Ele era alegre e brincalhão, gostava de fazer piadas", iniciou Lula.

"Pampa foi um ícone pernambucano; ser campeão olímpico é para poucos. Ele foi o percursor do voleibol de Pernambuco, um dos melhores atacantes do mundo. Sou eternamente grato ao amigo e minha inspiração no voleibol. Quando fui chamado por Murilo Amazonas para jogar no CBV, Pampa estava no auge e foi minha referência para que eu seguisse minha carreira. Posteriormente, jogamos juntos. Ele foi embora, mas ficou o legado. Não só para mim, mas por tudo que ele deixou no voleibol, principalmente com o título olímpico para Pernambuco", finalizou o presidente da Federação.

André Felippe Falbo Ferreira, o Pampa, morreu após lutar contra um câncer no sistema linfático. Ele teve complicações pulmonares devido a uma reação à quimioterapia e estava internado na UTI da Beneficiência Portuguesa, em São Paulo, desde abril.

Pampa foi campeão olímpico nas Olimpíadas de Barcelona, no ano de 1992. Revelado pelo Santa Cruz, o pernambucano também conquistou a Liga Mundial de Vôlei em 1993.

Veja também

FUTEBOL Grêmio leva empate no fim, termina em 2º do Grupo C e pega o Fluminense nas oitavas da Libertad