Paralimpíada 2024 Paralimpíada Paris 2024: Ariosvaldo Fernandes é bronze nos 100 metros rasos T53 Brasileiro completou a prova no tempo de 15s08 e conquistou sua primeira medalha nos Jogos Paralímpicos

Ariosvaldo Fernandes conquistou nesta quarta (4) sua primeira medalha nos Jogos Paralímpicos. O paraibano de 47 anos levou o bronze na prova dos 100m rasos T53, com o tempo de 15s08.

Adbulrahman Alqurashi, da Arábia Saudita, levou a medalha de ouro, com o tempo de 14s48. A prata foi do tailandês Pongsakorn Payeo, com 14s66.

