Paris-2024: brasileiros já adquiriram mais de 57 mil entradas

O interesse do público em acompanhar as mais diversas modalidades dos Jogos de Paris-2024 está em alta. De acordo com o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos (Cojo), das 10 milhões de entradas, mais de 80% já foram comercializadas.

O Brasil tem uma participação importante nessa demanda, já que mais de 57 mil bilhetes foram vendidos para pessoas que nasceram no País, incluindo os 19 dias da competição.



A procura pelos ingressos para os Jogos de Paris-2024 (que terá início no dia 26 de julho e termina em 11 de agosto) foi tão grande que até o Comitê Olímpico do Brasil (COB) só teve direito a uma pequena cota.



"É uma dificuldade enorme até para o próprio COB conseguir ingressos mediante tanta demanda, diferentemente do que as pessoas possam imaginar. O Comitê Olímpico Internacional limitou as compras de ingressos de cada Comitê Olímpico Nacional a 100 bilhetes nessa etapa de vendas. E o COB é responsável por adquirir entradas para os envolvidos nos programas Vivência e Família Olímpica e complementar as necessidades de áreas como Alto Rendimento e Marketing", afirmou Rogério Sampaio, campeão olímpico e chefe da missão Paris-2024.





Ao mesmo tempo em que comentou sobre as dificuldades para a aquisição dos ingressos, Sampaio festejou o interesse que Paris-2024 vem despertando às vésperas de seu início.



"Por outro lado, ficamos felizes em saber que as arenas estarão lotadas e que os atletas brasileiros terão apoio verde e amarelo nas arquibancadas", disse o ex-atleta ao falar sobre o interesse dos torcedores.

Paris-2024: Jogos da Retomada



Considerados os Jogos da Retomada, depois de um espaço de oito anos sem que os torcedores pudessem ver os grandes atletas em ação, Paris-2024 vem efetuando a venda de ingressos sem o aviso prévio aos Comitês Olímpicos Nacionais. O site oficial informa que, na próxima quinta, novos ingressos estarão disponíveis em mais de 25 modalidades.



No momento, os esportes que têm mais ingressos vendidos entre os brasileiros são o futebol e o vôlei, com 12 e 11 mil, respectivamente. O vôlei de praia (cinco mil) e o tênis e o basquete (quatro mil) completam a lista das cinco modalidades com mais bilhetes comercializados.

