A- A+

Esportes Paris-2024: medalhas olímpicas que apresentarem defeitos serão trocadas, diz COI Americano Nyjah Huston, que levou o bronze no skate, reclamou alguns dias depois sobre a má qualidade de sua medalha, que 'parece ter sido de uma guerra'

"Medalhas defeituosas" dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, fabricadas pela Casa da Moeda de Paris, "serão sistematicamente substituídas", informou o Comitê Olímpico Internacional à AFP na segunda-feira. Segundo alguns meios de comunicação, há "mais de 100" medalhas envolvidas.

"O Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 está trabalhando em estreita colaboração com a Casa da Moeda de Paris, a instituição responsável pela fabricação e controle de qualidade das medalhas, para avaliar quaisquer reclamações sobre as medalhas e entender as circunstâncias e a causa das degradações", disse o COI.

"Medalhas defeituosas serão sistematicamente substituídas pela Monnaie de Paris e gravadas de forma idêntica. O processo de substituição começará nas próximas semanas", disse o COI.

Procurado pela AFP, um porta-voz da Monnaie de Paris rejeitou o termo "defeituoso" e disse que as medalhas reportadas como "danificadas" pelos atletas desde agosto já haviam sido substituídas. De acordo com o jornal La Lettre, "mais de 100 medalhas defeituosas foram devolvidas por atletas insatisfeitos" que viram suas medalhas degradadas.

Vários atletas compartilharam fotos de suas medalhas nas redes sociais. O americano Nyjah Huston, que terminou em terceiro lugar nas provas de skate, reclamou alguns dias depois sobre a má qualidade de sua medalha de bronze, que "parece ter sido de uma guerra".

Projetadas pela Chaumet (grupo LVMH), a produção das 5.084 medalhas de ouro, prata e bronze foi confiada à instituição pública La Monnaie, de Paris. Cada uma delas contém um pequeno pedaço da Torre Eiffel.

Cada medalha tem um diâmetro de 85 milímetros, uma espessura de 9,2 milímetros e pesos que variam de 529 gramas para o ouro a 455 gramas para o bronze.

Veja também

Futebol Santa Cruz oficializa assinatura da SAF para venda de 90% das ações do clube