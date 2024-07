A- A+

Futebol Patrick Allan comemora volta à titularidade e elogia dupla com Paulo Sérgio e Bruno Mezenga Meia marcou gol na vitória do Náutico por 4x0 diante do Figueirense, nos Aflitos, pela Série C

Depois de um tempo preterido na equipe, o meia Patrick Allan comemorou o retorno ao time titular do Náutico. Aos poucos, o camisa 20 vem retomando os bons momentos vividos no início da temporada. Algo que começou a ser ratificado com o gol marcado na vitória alvirrubra por 4x0 diante do Figueirense, nos Aflitos, pela Série C do Campeonato Brasileiro.

“Todo jogador passa por isso. Tem sempre esses momentos de oscilação, mas eu sempre procurei fazer o meu trabalho da melhor forma. É um momento difícil, o jogador não quer estar no banco de reservas, principalmente eu que fiz um bom Campeonato Pernambucano. Mas isso é algo que já passou e agora tive uma sequência de dois jogos como titular com o Pivetti, com assistência e gol", afirmou.

O Náutico é o atual 11º colocado, com 16 pontos. O próximo compromisso da equipe é domingo (22), contra o líder, Athletic, nos Aflitos. O jogo será o segundo em que o Timbu terá na equipe titular a dupla de ataque formada por Paulo Sérgio e Bruno Mezenga. A estreia foi diante do Figueirense, com um gol para cada.

“É muito bom para mim ter duas opções de frente (Paulo Sérgio e Bruno Mezenga). Sois jogadores espetaculares", elogiou Patrick.

Veja também

Futebol Chico comemora marca de 100 jogos pelo Sport