Pernambucano Feminino 2024: conheça o formato e equipes participantes

O Campeonato Pernambucano Feminino 2024 já tem seu formato definido e terá o maior número de jogos dos últimos anos. A competição está prevista para iniciar na primeira metade de setembro.

Nesta edição, seis equipes irão participar do Estadual: Íbis, Ipojuca, Jaguar/BW Soccer, Porto, Náutico e Sport.

Formato

A competição terá turno e returno na primeira fase, totalizando 10 jogos para cada clube. Além do aumento da quantidade de jogos, a novidade é que esta edição não terá a fase de semifinal.

As duas melhores equipes avançam diretamente à final, que será disputada em jogo único.

Clássico dos Clássicos é protagonista

Desde a saída do Vitória da competição, o duelo entre Sport e Náutico esteve presente em quatro finais consecutivas. O Timbu conquistou o título em 2020 e 2021, enquanto o Leão levandou a taça em 2022 e 2023.

O título do Pernambucano valerá vaga no Campeonato Brasileiro Feminino A3 de 2025. Caso o campeão seja o Sport, que conquistou o acesso à elite do futebol nacional, a vaga ficará com o vice.

