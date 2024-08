A- A+

Futebol de areia Pernambuco ganha ouro e bronze no Brasileiro de beach soccer Uninassau conquistou o título no masculino e ficou em terceiro lugar no feminino

Pernambuco brilhou no beach soccer dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) 2024, disputado na cidade do Rio de Janeiro. Neste final de semana, a Uninassau conquistou o título no masculino e ficou em terceiro lugar no feminino.

A equipe masculina chegou para a decisão contra o Multivix/ES com uma campanha irretocável. Na fase de grupos, duas goleadas contra o Distrito Federal (12x2) e Goiás (12x1). Classificado em primeiro lugar, enfrentou os donos da casa nas quartas de final. Contra os cariocas, vitória apertada, por 3x2. Na semifinal, os pernambucanos encararam o Ceará e conquistaram a classificação novamente por 3x2.

Na finalíssima, empate em 6x6 no tempo normal. Na cobrança dos pênaltis, 4x3 para a Uninassau, que levantou mais uma vez a taça de campeão dos JUBs Praia.

A campanha do feminino foi muito parecida. Duas vitórias expressivas na fase de grupos, com placares de 11x2, contra o Amapá, e 6x1 contra o Rio de Janeiro. Nas quartas, 3x0 contra as goianas. Na semifinal, contudo, as pernambucanas perderam para as cearenses por 2x3.Na decisão do bronze, vitória por 4x2 contra as cariocas.

