A- A+

Premiação Pernambuco Campeão celebra grandes nomes do esporte em 2ª Edição A premiação acontecerá nesta quinta-feira (19), na Arena de Pernambuco, para reconhecer os atletas e técnicos que se destacaram ao longo do ano

O ano de 2024 foi marcante para o esporte pernambucano, com a presença de atletas do estado nas Olimpíadas e Paralimpíadas, além de grandes competições nacionais e internacionais. Pernambuco também foi palco de importantes eventos esportivos. Para celebrar essas conquistas, nesta quinta-feira (19), será realizada a segunda edição do Prêmio Pernambuco Campeão, na Arena de Pernambuco.

Luciano Leonidio, secretário Executivo de Esportes, ressaltou a importância do Prêmio Pernambuco Campeão 2024, “Este evento é uma grande festa do esporte pernambucano, que ocorre anualmente para reconhecer e premiar o talento e a dedicação de nossos atletas, paratletas e técnicos. É o momento em que toda a comunidade esportiva se reúne para confraternizar, celebrar as vitórias do esporte ao longo do ano e, ao mesmo tempo, planejar o futuro. O Prêmio Pernambuco Campeão já é parte da cultura do esporte em nosso estado.”, afirmou Leonidio.

Neste ano, o Prêmio Pernambuco Campeão contará com uma nova categoria: “Destaque Escolar”, que visa reconhecer os talentos do desporto e paradesporto escolar, tanto no masculino quanto no feminino. A categoria destaca jovens atletas e paratletas que brilharam em competições como os Jogos da Juventude, Paralimpíadas Escolares e Jogos Escolares Brasileiros, reforçando o papel fundamental do esporte no ambiente educacional.

O evento, que reunirá atletas, paratletas e treinadores que representaram Pernambuco em competições ao longo do ano, será dividido em duas etapas. Na primeira, serão homenageados os indicados de 47 federações esportivas, que foram reconhecidos como os maiores destaques em suas modalidades. Cada federação indicou até quatro nomes: dois atletas e dois paratletas (masculino e feminino), além de até dois técnicos. Ao todo, 191 troféus serão entregues, celebrando o desempenho dos protagonistas do esporte pernambucano em 2024.

Prêmio Pernambuco Campeão de 2023 - Divulgação

Na segunda etapa, será realizada a premiação principal, com a revelação dos vencedores de seis categorias: atleta masculino, atleta feminino, paratleta masculino, paratleta feminino, técnico e técnica. Os indicados foram selecionados por um grupo composto por representantes do Conselho Estadual de Esporte e Lazer, federações, ligas e associações esportivas, além da imprensa esportiva pernambucana. Cada categoria terá três finalistas, com os grandes vencedores sendo anunciados durante a cerimônia.

Para Guilherme Falcão, Superintendente de Programas de Incentivo ao Esporte, a premiação Pernambuco Campeão é mais do que uma celebração de vitórias. “O evento é a coroação da temporada esportiva. É uma noite de gala que temos o maior prazer em organizar e compartilhar com a comunidade esportiva de todo o Estado. É uma confraternização que marca o encerramento de uma temporada vitoriosa, reunindo atletas, paratletas, treinadores, autoridades e familiares em uma celebração única”, afirmou.

Premiação do Pernambuco Campeão de 2023 - Divulgação

Entre os finalistas da categoria atleta masculino, estão Felipe Silva, da Seleção Brasileira de Beach Soccer; Fernando Balotelli, que brilhou no atletismo, destacando-se no decatlo nas Olimpíadas de Paris 2024; e Gustavo Libório, destaque no karatê. Na categoria atleta feminino, concorrem Érica Sena, grande nome brasileiro na marcha atlética; Alice Medeiros, campeã do Campeonato Pan-Americano juvenil de ginástica rítmica; e Carol Oliveira, talento promissor na natação.

Na disputa entre os paratletas masculinos, estão Raimundo Nonato, tricampeão no futebol de 5; Phelipe Rodrigues, prata nos 50 metros livres S10 na natação paralímpica de Paris 2024; e Gabriel Mendes, que estreou no remo paralímpico nos Jogos Paralímpicos deste ano. No feminino, concorrem Fernanda Yara, destaque no paratletismo; Maria Carolina Santiago, maior campeã paralímpica brasileira da história; e Andreza Oliveira, talento na bocha.

Além disso, técnicos e técnicas que desempenharam papéis fundamentais em 2024 também serão premiados. Entre os homens, estão Cristiano Rocha, no handebol; Sadler Vasconcelos, na natação; e Marcos Reis, no remo paralímpico. Já entre as mulheres, os destaques incluem Conceição Lima, no ciclismo; Vanessa Araujo, no karatê; e Poliana Cruz, na bocha. Esses profissionais foram reconhecidos por sua dedicação e contribuição ao sucesso dos atletas pernambucanos ao longo do ano

Veja também

Futebol Náutico: jogo-treino contra o América-RN deve ter novidades na escalação, diz Marquinhos Santos