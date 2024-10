A- A+

Futebol Pernambuco se torna primeiro estado do Nordeste a ter títulos em todas as divisões nacionais Estado também se tornou o quinto do país a alcançar esse feito

O Retrô fez história no último domingo (29) ao vencer o Anápolis-GO, se sagrar campeão da Série D e conquistar o primeiro título de sua história.

Além do marco para o clube, a Fênix também conseguiu um feito para Pernambuco. Com o troféu da quarta divisão, o Estado se tornou o primeiro do Nordeste a ter títulos em todas as divisões do futebol nacional.

Pernambuco agora deixa para trás o Maranhão, com o qual estava empatado com títulos em três divisões. Os estados da Bahia e do Ceará aparecem logo em seguida, com títulos em duas divisões.

No cenário nacional, Pernambuco agora é o quinto estado país a alcançar essa marca. Antes dele, apenas os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná haviam conquistado os títulos das Série A, B, C e D.

Com o título do Retrô na Série D, Pernambuco tem os troféus das Séries A e B, conquistados pelo Sport, e da Série C, conquistado por Náutico e Santa Cruz.

Confira a quantidade de títulos dos estados do Nordeste nas quatro divisões

Pernambuco - Série A (1x); Série B (1x); Série C (2x) e Série D (1x).

Maranhão - Série B (1x); Série C (1x); Série D (1x).

Bahia - Série A (2x) e Série B (1x).

Ceará - Série B (1x) e Série D (3x).

Confira os estados do Brasil que tem títulos em todas as divisões nacionais

São Paulo - Série A (34x); Série B (10x); Série C (10x) e Série D (2x).

Rio de Janeiro - Série A (17x); Série B (4x); Série C (3x) e Série D (1x).

Minas Gerais - Série A (7x); Série B (6x); Série C (2x) e Série D (2x).

Paraná - Série A (2x); Série B (5x); Série C (1x) e Série D (1x).

Pernambuco - Série A (1x); Série B (1x); Série C (2x) e Série D (1x).

Confira os anos dos títulos nacionais de Pernambuco nas quatro divisões

Série A - 1987 (Sport)

Série B - 1990 (Sport)

Série C - 2013 (Santa Cruz) e 2019 (Náutico)

Série D - 2024 (Retrô).



