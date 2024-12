Polícia investiga participação de ex-mulher e ex-empresário de Luiz Henrique em extorsão

A- A+

A Polícia Civil do Rio está investigando o envolvimento de pessoas próximas ao jogador Luiz Henrique no crime de extorsão contra o craque. A Delegacia Antissequestro apura a participação da ex-mulher do atleta, Ana Carolina Andrade, de quem ele se separou recentemente, e do ex-treinador e empresário, Johnny Max.

A troca de mensagens pelo WhatsApp mostra que o criminoso chega a passar o PIX para que o atleta faça o depósito de R$ 20 mil em troca da não exposição de imagens e mensagens íntimas. A prima da ex-mulher do jogador Luiz Henrique foi presa em flagrante por tentar extorquir o atacante do Botafogo.





Raissa Cândida da Rocha, de 26 anos, foi indiciada pelo crime de extorsão. Ela é prima de Ana Carolina Andrade, ex-mulher da estrela do Botafogo, e de quem ele se separou recentemente. Segundo a polícia, Raissa confessou o crime ao ser presa em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva pela Justiça na audiência de custódia.

De acordo com a polícia, a denúncia foi feita pela SAF do Botafogo no fim de setembro, e a Delegacia Antissequestro (DAS) iniciou as investigações. O crime começou às vésperas do jogo contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, quando um homem fez as mesmas ameaças e chegou a pedir R$ 40 mil.

No fim da manhã da última quinta-feira, quando Luiz Henrique estava na concentração para o jogo final da Libertadores, em Buenos Aires, o atleta voltou a receber ameaças. O g1 teve acesso à troca de mensagens entre o jogador Luiz Henrique, do Botafogo e da seleção brasileira, e uma pessoa que o ameaça para ganhar dinheiro.

"Manda o comprovante. Não demora pra fazer jogador", escreve. Com a demora em responder, chega a ligar para Luiz Henrique e insiste: "Desistiu?"

O jogador responde: "Estou no treino. Já faço aí".

Com a ausência da transferência, as mensagens vão ficando mais ameaçadoras.

"Ok jogador, não posso esperar mais não. Pessoal tá me cobrando aqui (...) Você tá pagando mesmo para ver. Tá gostando de sair na mídia (...) Eu não tenho nada a perder. Quem tem é você. Faz tua história de forma positiva. As coisas que eu tenho aqui de você só vai fazer você virar mais chacota ainda. Dito isso, os 20 mil na minha conta até amanhã até às 9h (SIC) ou você terá suas intimidades reveladas."

