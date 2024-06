Por que Mbappé tem tantas fotos de juventude em instalações do Real Madrid? Entenda

A- A+

Pouco tempo depois que o Real Madrid fez o anúncio oficial de sua contratação, o atacante Kylian Mbappé foi ao Instagram comemorar. "Um sonho virando realidade", escreveu o craque francês. "Muito feliz e orgulhoso de chegar ao clube dos meus sonhos. Ninguém conseguirá entender quão animado estou neste momento. Mal posso esperar para vê-los, madridistas, e obrigado pelo apoio inacreditável", completou, em postagem com várias fotos suas, mais jovem, usando um agasalho do clube. Em outra, aparece ao lado de Cristiano Ronaldo, que comentou na postagem.

As fotos chamaram atenção nas redes e levantaram questões sobre o passado de Kylian. Teria ele atuado no Real Madrid nas categorias de base? A resposta é não. Mas o encontro sonhado pelo francês chegou bem perto de acontecer.

A história é conhecida e relembrada desde que o "namoro" entre o Real e o atacante começou, há quase três anos. Na segunda-feira, o jornal espanhol AS a recontou: aos 14 anos, Mbappé visitou por quatro dias o centro de treinamento de Valdebebas a convite de Zinedine Zidane, que ainda não era treinador do clube. Na Espanha, ele treinou com as categorias de base do Real Madrid.

Mas o destino — e os pais de Kylian — adiaram a história entre o atleta e o clube. Por um bom motivo: preferiam que o filho seguisse na França durante a juventude. Assim, ele optou pelas categorias de base do Mônaco, clube no qual estourou para o futebol. Agora, enfim reencontra o Real Madrid.

— Fui convidado por eles e passei quatro dias em Valdebebas, tudo passou muito rápido na minha cabeça. Vi todas as estrelas e a comissão técnica. Depois disso, voltei e tive três aulas de como limpar a casa com a minha mãe. Fui do topo ao chão. Tive que colocar a cabeça no lugar. Naquela época, pensei "o que estão fazendo me trazendo de volta para a França?". Quando você é jovem, não entende. Mas hoje, olhando para trás, eu faria a mesma coisa — disse o jogador à série documental francesa Envoyé Spécial, em declarações reproduzidas pelo AS.

