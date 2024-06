A- A+

Depois de meses de especulação, o Real Madrid confirmou nesta segunda-feira (3) a chegada de Kylian Mbappé. O atacante de 25 anos assinou por cinco temporadas com o clube e é o grande reforço para a temporada 2024/25. Os torcedores espanhóis terão que aguardar para vê-lo em campo, mas é possível que ele esteja em campo com a camisa merengue já no mês que vem.

Na pré-temporada, o clube jogará a competição amistosa Soccer Champions Tour nos Estados Unidos. O primeiro compromisso é contra o Milan, no dia 31 de julho, em Chicago. Depois, o Madrid faz clássico contra o Barcelona no dia 3 de agosto, em Nova Jersey. No dia 6, encerra os compromissos contra o Chelsea, em Charlotte.

Vale lembrar que Mbappé está convocado para a disputa da Eurocopa, já treinando com o grupo. Caso a França vá até a final, o jogador atuará pelos bleus até o dia 14 de julho.

Ainda há outro fator de indefinição. Se for à Olimpíada de Paris, como já declarou ser seu sonho, Kylian poderia estar com a seleção até o dia 9 de agosto, quando será decidido o ouro masculino no futebol. Mas a ausência do jogador na pré-lista da França para a competição e falas do técnico Thierry Henry dão indícios de que o atacante não será liberado pelo clube espanhol.

Em jogos oficiais, a estreia pode acontecer no dia 14 de agosto, quando Real Madrid e Atalanta vão a Varsóvia, na Polônia, disputar a Supercopa da Uefa. O Campeonato Espanhol e a Copa do Rei ainda não tiveram seus calendários definidos, mas a tendência é que a liga comece na segunda semana de agosto.

