A- A+

PARIS 2024 Estádios com pouco público marcam primeiros dias do futebol olímpico Guiné e Nova Zelândia duelaram diante de 5 mil pessoas em um estádio com capacidade para 35 mil

Embora os organizadores dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 comemorem ter batido recordes de venda de ingressos, os dois primeiros dias dos torneios de futebol, tanto masculino quanto feminino, tiveram públicos baixos em alguns dos estádios.

Na quarta-feira (24), durante o primeiro dia do torneio masculino, enquanto a anfitriã França jogou diante de quase 60 mil espectadores em Marselha na vitória por 3 a 0 sobre os Estados Unidos, Guiné e Nova Zelândia duelaram em Nice diante de 5 mil pessoas em um estádio com capacidade para 35 mil.

Em Paris, as duas partidas do primeiro dia no Parque dos Príncipes (Espanha-Uzbequistão e Mali-Israel) atraíram o maior número de espectadores, mas, em Bordeaux, o duelo Japão-Paraguai teve 12 mil espectadores em um estádio para 41 mil, enquanto a partida entre Ucrânia e Iraque em Lyon foi disputada com grande parte das arquibancadas vazias.

O torneio feminino começou nesta quinta-feira (25) com dois duelos de destaque: Alemanha-Austrália em Marselha e Canadá-Nova Zelândia em Saint-Étienne. Mas ambos tiveram apenas alguns milhares de espectadores em grandes estádios, com capacidade para 65 mil e 42 mil pessoas, respectivamente.

No caso da partida em Saint-Étienne, menos de 3 mil pessoas acompanharam nas arquibancadas o jogo entre canadenses e neozelandesas. Este é um dos piores públicos da história do futebol olímpico, sem contar os Jogos de Tóquio em 2021, que foi disputado com portões fechados e em uma bolha sanitária devido à pandemia de covid-19.

"É decepcionante, especialmente para os Jogos Olímpicos. Sei que todo mundo está em Paris", lamentou a zagueira canadense Vanessa Gilles.

Os organizadores dos Jogos optaram, em alguns casos, como em Bordeaux, por não fornecer números oficiais exatos de público.

Veja também

Lançamento Homero Lacerda lança "Coração de Leão", livro em que narra trajetória no Sport