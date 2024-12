A- A+

FUTEBOL Pré-Libertadores: confira data e horário das estreias de Corinthians e Bahia Time paulista enfrentará o Universidad Central, enquanto a equipe baiana disputará a vaga com o The Strongest

A Conmebol anunciou na manhã desta sexta-feira (20) a tabela com datas e horários dos jogos de estreia do Corinthians e do Bahia na fase preliminar da Copa Libertadores.

O time paulista entra em campo no dia 19 de fevereiro, quarta-feira, e visita o Universidad Central, em Caracas. A volta, em São Paulo, acontece no dia 26. Os dois confrontos estão marcados para as 21h30 (horário de Brasília).

Assim como a equipe corintiana, o Bahia também vai iniciar essa fase da competição atuando fora de casa. Um dia antes, o time nordestino enfrenta o The Strongest, na Bolívia.

O segundo jogo entre os dois clubes está agendado para uma semana depois, dia 25, em Salvador. As duas partidas também estão marcadas para as 21h30 (horário de Brasília).

Os critérios usados pela entidade para definir os potes do sorteio foram a posição no ranking da Conmebol e a lista dos times já confirmados nesta fase prévia do torneio. O Corinthians ocupa o 18º luga na lista, enquanto o Bahia aparece na 77ª posição.

Embalado pela excelente campanha no final do Campeonato Brasileiro, quando encerrou a competição com nove vitórias consecutivas, o time paulista aposta na continuidade da filosofia de trabalho do treinador Ramón Diaz para iniciar bem não só a temporada, mas também a caminhada na fase preliminar da Libertadores.

Os exames laboratoriais, normalmente feitos no retorno dos atletas das férias, foram antecipados e aconteceram às vésperas do encontro com o Grêmio, pela última rodada do Nacional. O clube agora trata da reformulação do elenco. O atacante Romero, que aceitou a renovação automática, segue na equipe.

Fabinho Soldado, diretor executivo de futebol, antecipou que a prioridade vai ser manter os principais nomes para a temporada 2025. De acordo com o dirigente, as contratações que forem feitas serão de reforços pontuais pedidos pelo treinador.



