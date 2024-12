Prêmio Paralímpico: Carol Santiago e Gabriel Araújo são eleitos os atletas do ano

A- A+

A pernambucana Carol Santiago e o mineiro Gabriel Araújo, ambos da Natação, foram os dois atletas paralímpicos premiados como Atletas do Ano, na noite desta quinta-feira (12), no Prêmio Paralímpicos, do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). O evento foi realizado no Tokio Marine Hall, em São Paulo.

Dona de cinco medalhas em Paris, sendo três de ouro e duas de prata, Carol - classe S12 (baixa visão) - agradeceu quem esteve ao lado dela durante o ciclo paralímpico e deu ênfase ao apoio recebido pelo CPB.

Na França, ela se tornou, aos 39 anos, a maior campeã paralímpica da história do Brasil, com dez medalhas. Foi a terceira vez que ela levou o prêmio na categoria feminina.

"Queria agradecer de forma muito especial à toda comissão técnica, profissionais que estiveram comigo durante o processo, a Deus por me dar saúde, ao meu clube, a todos os patrocinadores e apoiadores, à minha família que sempre me acompanhou e torce por mim", iniciou.

"Obrigada também ao presidente Mizael (Conrado), que nos proporcionou tudo o que precisamos para ter esse resultado que tivemos nas Paralimpíadas. Ele fez com que o movimento paralímpico crescesse no Brasil. Isso mudou minha vida e de várias pessoas com deficiência", completou.

Outro premiado da noite, Gabriel Araújo, de 22 anos, da classe S2 (comprometimento físico-motor), voltou dos Jogos Paralímpicos de Paris com três medalhas de ouro. O atleta já havia conquistado o prêmio de atleta masculino do ano em 2023 e revelação em 2021.

Única categoria eleita por meio da participação popular, o prêmio de Atleta da Galera foi para Giovanna Boscolo (Atletismo). Ela desbancou Gabriel Araújo (Natação), Emerson Ernesto (Goalball), Raíssa Machado (Atletismo) e Jerusa Geber (Atletismo) em uma das premiações mais esperadas da noite.

A noite ainda foi de prêmios para Fábio Vasconcelos (Futebol de Cegos) como Melhor Técnico Coletivo; Amaury Veríssimo (Atletismo) na categoria Melhor Técnico Individual; Jerusa Gaber dos Santos ficou com o Melhor Atleta do Atletismo; e o prêmio Revelação foi para Rebeca Silva (Judô).

Vencedores por modalidade

Atletismo - Jerusa Geber

Badminton - Vitor Gonçalves Tavares

Basquete em cadeira de rodas - Paola Klokler

Bocha - Evani Calado

Canoagem - Fernando Rufino

Ciclismo - Jady Malavazzi

Esgrima em cadeira de rodas - Jovane Guissone

Esportes de inverno - Cristian Ribera

Futebol de cegos - Raimundo Nonato

Futebol PC - Evandro Souza

Goalball - Leomon Moreno

Halterofilismo - Tayana de Souza Medeiros

Hipismo - Sérgio Fróes

Judô - Rebeca Silva

Natação - Maria Carolina Santiago

Remo - Diana Cristina e Jairo Nathaniel

Rúgbi em cadeira de rodas - Gabriel Feitosa

Taekwondo - Ana Carolina Moura

Tênis de mesa - Bruna Alexandre

Tênis em cadeira de rodas - Leandro Pena

Tiro com arco - Jane Karla

Tiro esportivo - Alexandre Galgani

Triatlo - Jéssica Ferreira

Vôlei sentado - Suellen Cristine

