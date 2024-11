A- A+

EUROPA Prisão, doença e até fuga com a princesa: jogador do Manchester United "reaparece" após 535 dias No período, jogador não fez qualquer publicação em suas redes sociais

“Paciência”, diz Tyrell Malacia com um sorriso. Isso, mais do que qualquer outra coisa, é o que ele aprendeu nos últimos 535 dias. “Tenho muita paciência, mas, nesse processo, aprendi que tenho mais paciência do que qualquer outra pessoa no mundo neste momento.” Pois já se passaram 535 dias desde sua mais recente aparição no time principal como jogador do Manchester United, na vitória por 2 a 1 contra o Fulham no final da temporada 2022-23 da Premier League.

Malacia jogou 39 vezes pelo United em toda aquela temporada, mais do que o esperado para alguém que se juntou ao time no início da temporada como lateral-esquerdo reserva. Mas a primeira contratação da era Erik ten Hag provou ser uma presença confiável e segura, muitas vezes começando à frente da primeira escolha Luke Shaw.





"Eu não esperava fazer menos porque sei o que posso fazer", diz ele. Malacia terminou a temporada satisfeito com a forma como se adaptou aos rigores do futebol inglês. O único problema foi que, no final daquele ano de estreia, ele sentiu um desconforto ao redor do joelho esquerdo. Não foi um problema importante inicialmente, mas, ainda agora, 535 dias depois, é a razão pela qual Malacia fez apenas aqueles 39 jogos e nada mais.

Durante esse tempo, ele raramente foi visto em público. Ele ficou sem usar suas redes sociais. Seu retorno foi adiado e depois adiado novamente. Com sua ausência prolongada, em grande parte inexplicável, Malacia se tornou o assunto de especulações nas redes sociais, algumas delas bizarras, algumas delas beirando a difamação. Mas depois de muitos meses de recuperação e reabilitação, ele jogou o primeiro tempo pelo time sub-21 do United, fora de casa, contra o Huddersfield Town, da League One, na EFL Trophy, na terça-feira.



Perto de voltar

Ele foi perguntado se visualizava o momento em que entrará em campo como jogador do United em Old Trafford novamente?

“Todos os dias desde a lesão”, ele diz. “Como é? Só estar lá… curtindo o campo, a bola, os fãs, meus companheiros de equipe, tudo. Calçando minhas chuteiras, vestindo a camisa do Man United e estando lá.”

O problema era uma ruptura no menisco esquerdo de Malacia — o pedaço de cartilagem que amortece a articulação do joelho, evitando que os ossos da coxa e da canela se esfreguem um contra o outro. Mas, embora isso estivesse causando algum desconforto no final da temporada 2022-23, era controlável.



Depois de ser um substituto não utilizado durante a derrota na final da FA Cup para o Manchester City no fim de semana após aquela partida pelo Fulham, ele se juntou à seleção da Holanda em serviço internacional e jogou na derrota na semifinal da Liga das Nações contra a Croácia , em sua cidade natal, Roterdã. Havia esperança de que algumas semanas de descanso na pré-temporada resolveriam qualquer problema persistente. Mas não resolveram. “Quando voltei das férias, fiz minhas corridas e senti os mesmos problemas novamente”, ele diz.

Juntos, Malacia e o departamento médico do United decidiram que a cirurgia era o melhor curso de ação. Enquanto o resto do time se preparava para embarcar em uma excursão de pré-temporada para os Estados Unidos em julho, ele se preparou para passar pela faca. Apesar do desejo do United de que a operação acontecesse em Londres, o clube aquiesceu ao desejo de Malacia de retornar à Holanda e concordou com sua escolha pessoal de cirurgião. Duas semanas após o procedimento, Malacia viajou de volta para Manchester para começar sua reabilitação.

Mas as coisas não saíram como planejado inicialmente, com inflamação ao redor do joelho afetado. Quando diferentes métodos de treinamento não melhoraram as coisas, as tomografias revelaram que havia pequenos fragmentos de cartilagem ao redor do menisco, interferindo no processo de cicatrização.

Malacia tinha duas opções: deixar os fragmentos como estavam e esperar que eles desaparecessem naturalmente, sem atrasos significativos em seu retorno, ou abrir o joelho novamente e passar por outro procedimento cirúrgico para, com sorte, resolver o problema de vez.

“Conversamos com o cara que fez minha cirurgia e então tomamos a decisão: precisávamos fazer outra coisa”, diz ele.

Mais cirurgia, então, mas isso veio com consequências. “Eu tive que começar minha reabilitação de novo, basicamente… Eu tive um dia para ficar desapontado e então eu tive que dizer, 'OK, vamos de novo'.”

Quando o United anunciou em dezembro passado que Malacia havia sofrido o revés e passado por outra operação, ele foi dito estar "a caminho de retornar à ação no início do ano que vem" — a frase foi deixada intencionalmente vaga para maximizar a janela na qual ele poderia retornar. Mas aqui estamos em novembro, quase um ano depois do seu revés, e só agora ele está pronto para jogar novamente. Por que demorou tanto?

“No final do dia, queremos fazer tudo certo, na hora certa”, diz Malacia. “Não queremos apressar as coisas. Está indo bem, muito bem, agora — passo a passo. Talvez tenha ido um pouco rápido demais antes, então aprendemos com isso.”

Adotar uma abordagem paciente nem sempre foi intencional. Conforme relatado pelo The Athletic em abril, algumas fontes atribuíram o retorno atrasado de Malacia, pelo menos em parte, ao fato de o departamento médico do United nem sempre ter capacidade para dar a ele o nível de atenção necessário. A acumulação de lesões da temporada passada, além de uma agenda lotada de jogos, esticou os recursos.

Malacia reconhece que precisou de cuidados adicionais além dos que o United poderia oferecer, mas não critica a forma como o clube lidou com sua recuperação.

“Tivemos muitas lesões e minha lesão precisava de muita atenção”, ele diz. “Então, com a parte médica, em algum momento decidimos, 'OK, você precisa de algumas pessoas extras ao seu redor para ajudá-lo, para estar lá trabalhando com você todos os dias para focar apenas em você'.”

Como resultado

, durante a segunda metade da temporada passada, Malacia começou a viajar de volta para a Holanda e para Barcelona, na Espanha, para trabalhar com especialistas externos, em vez de ficar no complexo de treinamento de Carrington, do United. “O clube e eu, todos nós decidimos naquele momento, 'OK, você pode ir fazer sua reabilitação lá'”, ele diz.

Também houve sugestões de que Malacia poderia ter relatado o desconforto no joelho mais cedo e poderia ter sido mais comunicativo com o clube nos estágios iniciais de sua reabilitação, enquanto ele estava na Holanda após a primeira cirurgia. Se ele pudesse voltar ao início desse processo novamente, ele o abordaria de forma diferente?

“Acho que no final do dia, tudo o que fiz, mesmo que tenha sido um erro ou algo assim, nem vou ver como um erro porque é uma lição”, diz Malacia. “Acho que tudo na vida já está escrito para mim. Tive que passar por todo esse processo para estar onde estou agora, então não faria nada diferente.”

Mas mais do que qualquer decisão ou curso de ação tomado pelo jogador ou pelo clube, o longo caminho de volta de Malacia se deve à natureza complexa da lesão em si. "É por isso que agora levamos nosso tempo", ele diz.

Felizmente, o jovem de 25 anos não espera que uma paralisação de quase 18 meses tenha um efeito de longo prazo em sua carreira, nem física nem psicologicamente. “Claro, tive alguns momentos em que pensei: 'Ah, estou ficando cansado disso'”, diz ele. “Mas não há como desistir. Não é meu sistema, não está em nossa família.” A reabilitação de Malacia também foi um processo intensamente privado.

O United divulgou apenas algumas atualizações sobre sua recuperação e as contas de mídia social do jogador permaneceram inativas desde julho do ano passado. Isso deixou um vácuo onde o mundo todo poderia especular sobre o porquê de estar demorando tanto para ele retornar de uma lesão que normalmente mantém os jogadores afastados por não mais do que alguns meses.

Como resultado, as redes sociais ficaram cheias de explicações para sua ausência prolongada, muitas delas bizarras, quase todas completamente imprecisas. Houve, previsivelmente, sugestões de que ele havia morrido. Outras postagens jocosamente alegavam que ele havia fugido com a Princesa de Gales, Kate Middleton, cujo paradeiro também foi objeto de intensa especulação no início deste ano, enquanto ela lidava privadamente com um diagnóstico de câncer.

Também houve alegações sérias de que ele havia sido preso ou entrado em um programa de proteção a testemunhas.

“Não, nada era verdade”, ele diz. “Não, não. Eu só estava fazendo minha reabilitação. Especialmente quando eu estava na Holanda, eu estava perto da minha família — então só treinando, família, dormindo; treinando, família, dormindo. A única coisa que eu fiz.” Nada de fugir com uma princesa também, então? “Não!”



