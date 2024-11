Jogador vai comemorar cesta e reconhece ator de Game of Thrones na arquibancada; assista momento

O ala RJ Barrett, dos Toronto Raptors, vivenciou um momento para lá de inusitado na partida contra os Los Angeles Lakers. Ao comemorar uma cesta, o jogador reparou que um dos atores que é fã estava sentado na arquibancada vendo a partida.

Tratava-se de Nikolaj Coster Waldau, que interpretou Jaime Lannister, na séria Game of Thrones. O jogador da franquia de Toronto não conseguiu esconder a surpresa ao ver o ator do lado de fora das quadras.

Veja o momento:

RJ hit a double take after he saw Game of Thrones legend Nikolaj Coster-Waldau aka Jaime Lannister pic.twitter.com/dyVHRmUGcF