SÉRIE B Santos vence Coritiba e volta à Série A um ano após o rebaixamento Time assegurou volta ao vencer o Coritiba no Couto Pereira

O Santos garantiu, na noite de segunda-feira, seu retorno à Séria A do Campeonato Brasileiro após jogar pela primeira vez uma temporada na Série B.

O Peixe assegurou sua volta ao vencer o Coritiba por 2x0, na cidade de Curitiba (sul), com gols do centroavante Wendel (aos 20 minutos) e do ponta venezuelano Rómulo Otero (aos 41 minutos), em uma soberba cobrança de falta.

O clube do litoral paulista garantiu a promoção ao atingir 68 pontos em 36 jogos, uma pontuação inalcançável para o quinto colocado, o Ceará, faltando duas rodadas para o fim da Série B do Brasileirão.

Sob o comando do técnico brasileiro Fábio Carille, cuja continuidade para 2025 está em dúvida, o time alvinegro liderou a tabela de classificação e a disputa pelo título durante grande parte da temporada, após ter sido rebaixado no ano passado pela primeira vez em sua história centenária.

Mirassol, Novorizontino e Sport Recife o seguem e são os principais candidatos a completar o grupo dos quatro clubes que disputarão a elite do futebol brasileiro no próximo ano.

“Voltamos a um lugar de onde nunca deveríamos ter saído”, celebrou Neymar em uma história publicada no Instagram em 2 de novembro, quando seu antigo time venceu o Vila Nova por 3x0 e ficou a um passo de confirmar o retorno.

O retorno da camisa '10'

Oito vezes campeão brasileiro, tricampeão da Copa Libertadores e bicampeão da extinta Copa Intercontinental, o 'Peixe' enfrenta problemas financeiros há anos.

A crise econômica contribuiu para sua queda à segunda divisão em 2023, dias antes de completar um ano da morte de Pelé, falecido em 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos.

O Rei fez com que o time alvinegro ganhasse fama mundial e proporcionou seus melhores momentos: seis de seus oito títulos nacionais (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968), duas das três Libertadores e as duas Intercontinentais, ambas em 1962 e 1963, além de diversos títulos estaduais.

O lendário atacante disputou praticamente toda a sua carreira no Santos (1956-1974), com exceção dos últimos anos, quando jogou pelo New York Cosmos, dos Estados Unidos, onde se aposentou em 1977.

Após o rebaixamento, a instituição proibiu seus jogadores de usar a camisa '10', imortalizada pelo melhor jogador de sua história, durante a disputa do torneio da segunda divisão.

“Enquanto não retornarmos à categoria máxima, um nível digno de Pelé, não atuaremos com a camisa número 10”, afirmou na época o presidente do clube, Marcelo Teixeira.

Neymar de volta?

Da renomada base deste clube, fundado em 1912, surgiu décadas depois um atleta que buscou carregar o legado daquele que muitos consideram o melhor jogador da história: Neymar.

Embora com menos títulos, Ney esteve presente na conquista da Copa do Brasil em 2010, a primeira do clube, e brilhou na terceira Libertadores, em 2011, e na Recopa Sul-Americana, em 2012.

Mas não conseguiu vencer o campeonato nacional, que o time levantou pela última vez em 2004, antes de partir em 2013 para o Barcelona e depois para o Paris Saint-Germain.

Nos últimos meses, a imprensa brasileira e diretores do Santos têm especulado sobre o possível retorno de Neymar, de 32 anos, que tem contrato com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, até meados de 2025.

A imprensa internacional também menciona a possibilidade de que o astro se reúna no Inter Miami da MLS com Lionel Messi e Luis Suárez, com quem formou um temível trio no Barça.

