Proibida pela França de usar véu, velocista muçulmana usa boné em corrida de revezamento

Sounkamba Sylla, de 25 anos, tomou toda a atenção na disputa do revezamento misto 4x400 metros no Campeonato Europeu, em Roma, na última sexta-feira.



Ela usou um boné durante a competição para não mostrar seus cabelos, um preceito de sua religião. A atitude é parte de uma disputa entre a Federação Francesa de Atletismo, que a apoia, e o Ministério dos Esportes da França, que vetou o uso de acessórios de cunho religioso para manter a laicidade do Estado em 2023.





Desde o anúncio de sua convocação para o campeonato, Sounkamba foi pressionada a disputar sem o véu ou a desistir de sua vaga, assim como outras atletas muçulmanas. Entretanto, a Federação Francesa de Atletismo manteve o apoio à competidora.

De acordo com o Le Parisien, proibida de representar o país com um hijab — o adereço mais conhecido usado pelas muçulmanas para esconder os cabelos —, Sounkamba tentou disputar uma competição há algumas semanas com um véu simples, mas foi repreendida pelo Ministério, que considerou o fato uma afronta ao comunicado realizado no ano anterior.

Depois disso, buscando uma forma de conciliar religião e esporte, Sounkamba foi para a pista na sexta-feira com um boné. O revezamento do qual ela fez parte terminou com um dos atletas desqualificados, o que o deixou na oitava e última colocação. Mas o Campeonato Europeu só termina nesta quarta-feira, e o assunto continua em discussão entre os franceses, a poucas semanas do início dos Jogos.

Para o Ministério, o posicionamento não muda. No comunicado sobre o caso, deixa claro que a atleta deve seguir as ordens por representar o país, logo, deveria seguir um "princípio da neutralidade dos agentes do serviço público", em nota ao Le Parisien.

