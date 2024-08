A- A+

Tênis Ranking da ATP: Sinner abre distância no topo e brasileiros ganham posições; confira a lista Italiano venceu Frances Tiafoe, nesta segunda (19), no Masters 1000 de Cincinnati por 2 sets a 0

O tenista italiano Jannik Sinner continua no topo do ranking da ATP e aumentou sua vantagem depois de vencer o Masters 1000 de Cincinnati, que não contou com a participação do sérvio Novak Djokovic, defensor do título.

Enquanto Sinner segue crescendo, Djokovic, número 2 do ranking, não disputou o torneio após a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris e perdeu os 1.000 pontos que somou no ano passado.

O italiano tem 2.300 pontos de vantagem sobre o sérvio, de acordo com a lista publicada nesta terça-feira (20).

A menos de uma semana do US Open, onde também defenderá o título, Djokovic (7.460 pontos) é seguido de perto pelo espanhol Carlos Alcaraz (7.360) e pelo alemão Alexander Zverev (7.035).

Finalista em Cincinnati, o americano Frances Tiafoe ganhou sete posições e voltou ao Top 20.

Seu compatriota Ben Shelton, de 21 anos, subiu para o 13º posto, a melhor classificação de sua carreira.

O brasileiro mais bem colocado no ranking continua sendo Thiago Wild, na 69ª posição. Thiago Monteiro, em 74º, é o outro representante do país dentro do Top 100.

Confira o top 10:

1. Jannik Sinner (ITA) 9760 pts

2. Novak Djokovic (SRB) 7460

3. Carlos Alcaraz (ESP) 7360

4. Alexander Zverev (ALE) 7035

5. Daniil Medvedev (RUS) 6275

6. Andrey Rublev (RUS) 4805

7. Hubert Hurkacz (POL) 4055

8. Casper Ruud (NOR) 3855

9. Grigor Dimitrov (BUL) 3655

10. Alex De Minaur (AUS) 3435

...

69. Thiago Seyboth Wild (BRA) 765 (+1)

74. Thiago Monteiro (BRA) 739 (+2)

